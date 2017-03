Laura Miller terminó una discusión política con una foto hot

Este miércoles, la ciudad se vio colapsada por múltiples piquetes de organizaciones sociales en los accesos a la Capital Federal. Furiosa con la situación, Laura Miller mostró su indignación en su cuenta de Facebook.

La cantante expresó su furia por los cortes y pidió la intervención del estado.

“¿No va a existir ningún Presidente que tenga las pelotas para sacar a toda la lacra que no quiere laburar y solo cobrar planes de la calle? ¡No se puede vivir así! Cagan y mean en la calle, mate, asadito, cerveza y el vinito. ¡Dejan todo hecho un desastre! Y se limpia con los impuestos de todos nosotros. ¡50 cortes! ¡No se puede ir a laburar y hasta a veces no podes salir ni entrar a tu casa! ¡Son dueños de la Argentina loco! ¡Basta! Hay que sacarlos o seguiremos siendo rehenes de toda esta mierda. La verdad me pudrí , pero me re pudrí”, escribió Miller encolerizada por los cortes.

Tras su efervescente posteo, la intérprete de “Como lo hice yo” denunció amenazas “de los K”.

“Bueno, como siempre no solo recibí amenazas de los K a granel por mi publicación sino que ademas me han dicho que me faltó que me golpeen un poquito mas. Esto son y esto fueron siempre. ¡No necesito contestarles mas! Ellos solos de hunden con lo que hacen y con lo que dicen. Pero acuérdense de esto y léanlo una y otra vez: ¡NO VUELVEN MAS! ¡Para para… Va de vuelta! ¡NO VUELVEN MAS! ¡Ah! Y a los que me amenazaron por privado sepan que hay algo que se llama IP cumpas. Los voy a denunciar a todos y a todas. Y les digo que mi abogado es muyyyy buenoooooo. Abrazo de Osa”.

Por último, para cerrar el tema, Miller decidió mostrar dónde se guarda las “amenazas” que recibe. Por eso, publicó una foto en su baño.

“Acá me guardo las amenazas que he recibido hasta las 4 am por pensar distinto y aplicar la libertad de expresión. ¡No me digan que no es un hermoso lugar! ¡Besos Kumpas!”, concluyó la artista.