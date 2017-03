Próvolo: más de la mitad de los chicos aún no van a la escuela

A una semana del inicio de clases, alrededor de 60 alumnos primarios y secundarios que estudiaban en el Instituto Próvolo todavía no están en la escuela. Sus padres se resisten a la idea de enviarlos a las instituciones alternativas que sugirió la Dirección General de Escuelas (DGE), porque sostienen que "no cuentan con la calidad educativa que sí tenía la entidad religiosa". Desde la DGE negaron que no estén dadas las condiciones para garantizar los servicios educativos que tenían los chicos y aseguraron que se crearon 23 nuevos cargos en todas las escuelas especiales para dar respuesta a la demanda.

El abogado Eduardo Salomé lleva adelante dos recursos de amparo en la Justicia con el objetivo de que se levante la suspensión de las actividades del Próvolo, basándose en el incumplimiento de los derechos de los niños y de las personas con discapacidad. Además sostiene que la resolución de la DGE trae consecuencias graves para los alumnos.

"El Estado tomó una actitud arbitraria sin pensar cómo se lesionaban los derechos de los niños sordos. Una persona con minusvalía tiene la particularidad que le cuesta adaptarse a un lugar nuevo y lleva todo un proceso para tomar confianza con sus maestros. He hablado con ellos y no quieren cambiar de escuela", explicó el letrado, también con capacidades diferentes.

Por otro lado, el letrado consideró que la falta de asistencia a clases provoca daños irreparables para un joven sordo mudo.

"Los chicos están haciendo un retroceso que es muy grave por no estar yendo a las clases y tampoco están accediendo a los tratamientos médicos que tenían en el instituto Próvolo", advirtió.

Con estos fundamentos hay dos acciones de amparo en curso en el Segundo Tribunal de Gestión Asociada, a cargo del magistrado Juan Pablo Civit. Allí se insiste con la apertura de la escuela privada para sordomudos que fue cerrada ante las denuncias de abuso sexual a menores y que generó la detención de cinco personas, entre ellas dos curas.

En el ámbito legal, Germán Rico, el otro patrocinante de los alumnos, explicó que esperan que se levante la suspensión preventiva del colegio religioso, mientras que también se pidió la revocatoria de la resolución 0093/2017

Al mismo tiempo, hay una presentación en la Subsecretaría de Trabajo porque los 50 maestros y profesionales que trabajaban en el Próvolo no perciben sus háberes desde noviembre, mucho antes del cierre del Próvolo.

"Lo que nosotros estamos diciendo es que la medida fue arbitraria y brusca. No se contemplaron los derechos de las personas que no fueron víctimas de los abusos y tampoco se les está respetando la voluntad de elegir donde quieren estudiar", planteó Rico.

Acción de amparo presentada por los padres de los alumnos del instituto Antonio Próvolo.

Por su parte, la DGE explicó que "si bien ofrecieron escuelas alternativas al Próvolo, son los padres los que no quieren enviarlos a estos nuevos establecimientos".

El Gobierno provincial creó 23 nuevos cargos que contemplan asistentes sociales, psicopedagogos, maestros de señas e intérpretes de lenguaje para atender las necesidades de los 110 chicos que asistían a la institución.

De esta manera la cartera de Jaime Correas defendió en la Justicia el cierre preventivo del Próvolo y según trascendió se estarían preparando nuevas demandas contra el colegio religioso por presuntas estafas.

Al parecer se han detectado 6 casos de alumnos que asistían a la escuela privada denunciado una discapacidad auditiva, pero al realizar el pase a las nuevas instituciones, se comprobó que tenían algún grado de retraso mental, pero no en la comunicación.

Se sospecha de que hubo engaño a las obras sociales, las que pagaban un monto cercano a los 11.000 pesos al instituto religioso.

El escándalo de los ataques sexuales en el Próvolo sigue teniendo sus repercusiones en la Justicia, pero hay un grupo de personas que pide que las causas civiles vayan por otro carril distinto de los asuntos penales y se contemple el uso del instituto por parte de la comunidad educativa.