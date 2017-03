El drama de la Tota Santillán: “Hace 8 meses que no veo a mis hijas”

En medio de una disputa con su exmujer, Sol, Daniel “Tota” Santillán reveló que hace 8 meses que no puede ver a sus hijas Camila y Mía (de 6 y 5 años respectivamente. “El 23 de agosto fue la vez que las vi. Después de ese día no las puede ver más, ni hablar con ellas“, confesó en Nosotros a la Mañana.

El conductor viene luchando para lograr levantar la restricción que no le permite ver a las niñas, pero los tiempos se van alargando. “Bajé 90 kilos por todo lo que estoy pasando, no puedo ver a Cami y a Mía. En febrero me dijeron que ya las podía ver, que iba a haber un régimen de visita, que solo tenía una perimetral con Sol. Después me dijeron que todavía no estaba el papel, llegué a la escuela para ver a las nenas y la directora me dice que no podía pasar porque había una restricción”, relató muy afligido.

La Tota acusó a su suegro, al que tildó de “dictador”, de ser quien está atrás de todas estas decisiones. Por otro lado, aseguró que su ex ahora tiene una relación sentimental con quien era la empleada doméstica que trabajaba con ellos cuando aún eran pareja.

