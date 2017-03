Furiosa, Inés Estévez confirmó su separación de Javier Malosetti

Inés Estévez fue directa y confirmó su separación del músico Javer Malosetti. Sin embargo, la actriz se mostró muy enojada en Twitter por los rumores que indicaban que la ruptura había sido escandalosa, y disparó con furia contra Infama. “No sé cómo se llama este programa. Sí,estamos separados. Sí, nos adoramos. Sí,seguimos trabajando juntos.Todo lo demás es infamia efectista”, escribió.

La actriz, que fue pareja también de Fabián Vena (con quien adoptó dos nenas), afirmó que a pesar de la ruptura sentimental, con Malosetti están preparando un disco juntos. “Estamos grabando un disco juntos. Va a ser una bomba“.

Realmente molesta por los rumores, Inés hizo un fuerte descargo “No inventen ni me usen para sus publicaciones onanistas. Nos soy de ese palo y uds. lo saben. A otro perro con ese hueso“, sentenció, y compartió varios tuits de los últimos días en los que interactúa con su ex.

No se como se llama este programa.Si,estamos separados.Si,nos adoramos.Si,seguimos trabajando juntos.Todo lo demás es infamia efectista. pic.twitter.com/4J7qEYOhcs — Ines Estevez (@IneEstevez) March 15, 2017

Si fuera verdad lo que dicen estos tipos este tw podría existir? pic.twitter.com/Q5WsDudpA5 — Ines Estevez (@IneEstevez) March 16, 2017