Familias y políticos chilenos cuestionan ley de la silla infantil

La nueva ley chilena que regula el traslado de niños en los autos, que rige desde este viernes, se ha

transformado en un dolor de cabeza para las familias con tres hijos o más e incluso para referentes políticos con muchos menores entre sus familiares, según destaca el diario trasandino Las Últimas Noticias en su edición de este jueves.

En relación a las familias numerosas, las razones de las quejas tienen que ver con que la norma establece que los menores de 9 años (o que midan 1,35 m o pesen 33 kg) deben viajar en sillas infantiles o alzadores, mientras que los menores de 12 años tienen que ir en los asientos traseros.

Además, la normativa define qué tipo de silla sirve según el peso: silla nido para bebés de hasta 10 kilos; silla convertible mirando hacia atrás para los de 2 a 18 kilos; silla convertible mirando hacia delante de 18 a 29 kilos; silla combinada, entre los 18 y los 36 kilos, y alzador (o butaca con alzador) entre los 29 y 40 kilos.

Por ejemplo esta ley complicará la vida de Rafael Rivera (37), es constructor civil y padre de tres hijos de 5 años, dos años y medio y un bebé de 4 meses.

Cuando nació el último, el traslado en el auto se convirtió en un problema. "Tengo un SUV, el Ssang Yong Kyron, y en el asiento de atrás no caben dos sillas más la silla nido", detalla. Para poder cumplir la ley y llevar a los tres niños asegurados, optó por comprar una butaca con alzador para el mayor de ellos.

Sin embargo, se arriesga a una multa: su hijo pesa 22 kilos y no 29, como establece la ley. "Esto es lamentable por dos cosas: primero, porque el fabricante, que está certificado por la norma europea, asegura que el alzador de mi hijo soporta desde 15 kilos", asegura, por lo que "si me detienen, voy a apelar al criterio del carabinero para evitar la multa".

Algo parecido le pasa al ejecutivo de ventas Francisco Molina (32), que armó familia con Beatriz Pincheira y tuvieron una hija que hoy tiene 18 meses. Pero a ella se suman dos hijas de sus relaciones anteriores, ambas de 6 años.

"Tengo un vehículo grande, pero si coloco atrás dos alzadores más la silla de bebé no cabe. Me faltan como 20 centímetros para llevar seguras a mis tres hijas", sostiene. Según él, los fabricantes podrían hacer las sillas más angostas y "la ley se debió adaptar a las especificaciones de peso que tienen los productores, o bien considerar las medidas de los vehículos que hay en Chile", reclama.

Cuenta que, para poder salir en familia, llevan a una de sus hijas de 6 años en alzador (la que pesa menos), a la bebé en silla y a la más alta sujeta solo con cinturón. Pero ella mide 1,30 m, es decir, 5 cm menos de lo que establece la ley para eximir del uso de la silla. "Tendremos que incumplir la ley y si me ponen una multa habrá que asumirlo", dice Molina, con resignación.

Cuatro políticos cuentan cómo se las arreglarán para moverse con niños en auto

Este viernes comienza a regir la nueva normativa para el traslado de niños en automóviles particulares y ya hay cierta resistencia, sobre todo de los padres y abuelos que no saben cómo harán para que entre tanta silla en el auto.

¿Y cómo lo harán algunos legisladores y otros políticos?

La senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe tiene una hija, Fernanda, de nueve años recién cumplidos y todavía no le tiene silla. "Me parece un atentado al sentido común y lo hice notar en su momento. Mi hija es una mini lola (jovencita), se pinta las uñas, pesa más de 34 kilos, no la voy a sentar en una silla de bebé. En serio, creo que es un descriterio, no te caben tres sillas en el asiento trasero de un auto común y una familia perfectamente tiene tres niños. ¿Los van a obligar a cambiar el auto? Es absurdo, es una ridiculez", alega.

La ex ministra Mariana Aylwin ha estado despotricando en contra de la medida a través de su cuenta en Twitter. ¿Su problema? Antes paseaba, generalmente, con tres de sus nueve nietos, todos en edad de silla. Ahora, asume, sólo podrá salir con dos a la vez. "Me voy a comprar dos sillas, para tener cuando salga con ellos", explica. Para Aylwin la normativa es exagerada. "Si al niño uno lo pone al medio con cinturón va seguro, lo digo por mi práctica. A veces los estudios técnicos prescinden de la realidad", acota.

El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, tiene tres hijos chicos de 7, 5 y 2 años. "Tres sillas simplemente no caben en el asiento de atrás de un auto. Lo que nosotros hicimos en la ley fue decir 'mire, por protección de los niños, ellos deben tener un resguardo adicional', lo que me parece lógico. Lo que no está bien es que en el reglamento se exijan ciertas características de esas sillas que hacen incompatible poner a tres niños juntos en el asiento de atrás de un auto".

Como se ve, la ley ha generado un acalorado debate del otro lado de la cordillera, teniendo en cuenta que complica la vida de las familas con más de dos hijos menores de 9 años.