Explotó una "carta bomba" en la sede del FMI en París

Una persona resultó herida este jueves al explotar un sobre que estaba abriendo en la oficina del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según las autoridades, el sobre contenía una sustancia inflamable y, en principio, las lesiones no serían de gravedad, informó Reuters.

El sobre tenía como destino el número 66 de la avenida de Iéna, la dirección de la oficina del FMI en la capital francesa. Varias personas han sido evacuadas "por precaución".

No se informó de más daños en el suceso, que se produjo en el oeste de París, indicó un agente de policía. No estaba claro quién había enviado la misiva. Había expertos de la policía en el lugar, añadió el agente, que no estaba autorizado a dar su nombre.

El incidente se produjo justo un día después de que se detectara un paquete con explosivos en el ministerio de Finanzas alemán.