Video: llegaron borrachos a la escuela y la directora los echó

Alumnos de la Escuela Secundaria N°3 de Tornquist, Buenos Aires, llegaron a clases borrachos luego de festejar su último primer día de clases de sexto año. La directora los mandó de nuevo a sus casas.

Los jóvenes de entre 16 y 17 años, de la modalidad Naturales y Sociales, decidieron realizar una previa con alcohol y disfraces la noche anterior al primer día del ciclo lectivo 2017, a modo de festejo por ser su último año en el sistema escolar.

Asombrada por la situación, la directora del establecimiento, Susana Marcolini, les aseguró a los chicos que no les colocaría la falta pero que se fueran a sus hogares porque la situación era vergonzosa.

"Yo les pongo presente a todos el mundo, se van a sus casas, duermen y, si no quieren, vuelven pero acompañados de sus papás", comenzó diciendo la rectora, y continúo: "Los padres de los alumnos de primer año se los llevan porque me piden garantía de que ustedes no entren a la escuela ¿Les parece lógico?".

Los chicos pidieron disculpas