Emma Watson denunció el robo de fotos íntimas

Emma Watson anunció este miércoles que va a iniciar acciones legales ante el robo de decenas de fotografías privadas que, según medios británicos, se han difundido a través de la internet oscura.



"Fotografías de una sesión en la que Emma se probó prendas de ropa con un estilista, hace un par de años, han sido robadas", confirmó un portavoz de la protagonista de la nueva versión del clásico de Disney "Beauty and the Beast".



"Las fotografías no son desnudos. Los abogados han recibido instrucciones y no vamos a hacer ningún otro comentario", afirmó el portavoz de la actriz de 26 años.



La información sobre el presunto robo llega una semana después de que Watson recibiera críticas tras aparecer en la portada de la revista Vanity Fair cubierta por una escueta chaqueta y sin sujetador.



Ante la polémica que suscitó, la actriz afirmó a la BBC que "el feminismo significa dar a las mujeres poder para decidir, pero no es un palo con el golpear a otras mujeres".



"Significa libertad, significa liberación, significa igualdad. Realmente, no sé qué tienen que ver mis pechos con todo eso", señaló.



En 2014, Watson recibió amenazas que hacían a referencia a unas supuestas fotografías en las que aparecía desnuda, después de ofrecer un discurso como embajadora de la ONU para las mujeres en el que defendió la igualdad de género.



"Sabía que era un montaje, sabía que las fotografías no existían. En el mismo minuto que di un paso al frente y hablé sobre los derechos de las mujeres, fui inmediatamente amenazada. En menos de 12 horas estaba recibiendo amenazas", afirmó entonces a The Guardian.