Pablo Pérez y Junior Benítez se perfilan como titulares ante Talleres

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, paró hoy un equipo de cara al partido en la Bombonera ante Talleres de Córdoba el domingo a las 19.30 con Pablo Pérez en lugar de Wilmar Barrios y Oscar "Junior" Benítez por Ricardo Centurión durante un ejercicio táctico.

Estas por ahora serían las dos variantes del puntero del torneo de Primera División de fútbol con respecto al equipo que venció de visitante a Banfield por 2 a 0 el sábado pasado.

El once que formó Guillermo en el predio de Casa Amarilla formó con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Pablo Pérez, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Oscar "Junior"Benítez.

No obstante, el director técnico xeneize esperaría hasta el viernes para ver si Gino Peruzzi y Ricardo Centurión pueden ser de la partida ante Talleres de Córdoba el próximo domingo.

Ambos jugadores estuvieron hoy en el gimnasio restableciéndose de sus lesiones. El marcador de punta sufre una contractura en el aductor izquierdo y el delantero padece un esguince acromio-clavicular en el hombro derecho.

El cambio confirmado es la vuelta de Pablo Pérez, el subcapitán y una de las figuras clave para el "Mellizo", quien se mostró de muy buena forma tras recuperarse de un esguince alto en el tobillo derecho, que lo tuvo parado durante 15 días.

Además de la conformación del equipo para recibir a la "T" el fin de semana, los otros dos temas que están en la mente del técnico son jugar o no contra San Martín de San Juan en la fecha FIFA, que sería el 25 o 26 de marzo, y la salida de Rodrigo Bentancur después del 5 de mayo para integrarse al seleccionado de Uruguay de cara al Mundial Sub 20 en Corea del Sur.

Cerca del entorno del entrenador se piensa en esperar hasta el martes para tomar una decisión para enfrentar al equipo cuyano.

Si Edgardo Bauza, técnico de la Selección nacional, no cita a Fernando Gago y solamente no estarían Wilmar Barrios y Frank Fabra, quienes serían convocados por José Peckerman para el representativo de Colombia, Guillermo decidiría jugar en la fecha estipulada, o pediría hacerlo el miércoles 5 de abril.

La dirigencia de San Martín de San Juan comunicó hoy que si Boca acepta jugar en la fecha FIFA, el partido se desarrollaría en el estadio del Bicentenario de esa ciudad y los visitantes dispondrían de 15.000 entradas generales. De no ser así, se llevaría a cabo en el estadio de San Martín y con la sola presencia del público local.

En cuanto al tema de Bentancur, los dirigentes ya tendrían resuelto que se incorpore a su seleccionado en la fecha convenida con la Asociación Uruguaya de Fútbol, por más que Guillermo haya pedido que el jugador viaje después del 14 de mayo, fecha estipulada para recibir a River en La Boca.

Finalizado el entrenamiento hablaron Frank Fabra y Agustín Rossi en rueda de prensa en la sala Antonio Carrizo del Predio Pedro Pompilio.

"Me siento bien y creo que el equipo está en un buen momento, cada vez estamos mejor. El principal objetivo es marcar pero me gusta ir al ataque y asistir a los delanteros", dijo el defensor colombiano.

Con respecto a su participación en la selección de su país, señaló que "no sé todavía si seré convocado. Espero serlo pero no se nada. No soy yo quien tiene que decir si Boca tiene que presentar el equipo en esa fecha. Esa decisión la toman otros", agregó Fabra.

El recientemente incorporado Agustín Rossi se mostró con mucha expectativa por jugar ante Talleres en La Bombonera, al expresar que "mi debut en esta cancha será algo especial para mí y diferente para mi carrera. Yo estoy tranquilo y sé las cosas que me estoy jugando", dijo el ex arquero de Defensa y Justicia.

Boca, puntero del campeonato con 34 unidades, enfrentará a Talleres de Córdoba el domingo desde las 19.30 por la 16ta. fecha de la "Copa Bicentenario de la Independencia", con el arbitraje de Ariel Penel.