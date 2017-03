Alerta virus: no instalen en la PC este emulador de la consola Nintendo Switch

Nintendo ya vende en algunos países su nueva consola Switch, un dispositivo también móvil que parece ser la delicia de los gamers.

Sucede que a muchos otros países, la mayoría, el aparato todavía no llega y esto desata una locura total para tratar de saborearlo, aunque sea de alguna manera.

Así es como ha surgido un emulador para PC de la Nintendo Switch disponible a través de la red social GitHub.

El denomidado Switch Emulator ofrece la posibilidad de jugar con títulos oficiales de la Switch en cualquier PC con Windows pero NI SE LES OCURRA DESCARGARLO.

Al instalar el emulador se lleva al usuario a múltiples sitios webs llenos de anuncios que proporciona a los estafadores una cuantiosa cantidad de dinero. Anuncios que quieren llamar la atención al publicitar la venta de supuestos juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild para tu ordenador, además de prometerte tarjetas regalo de Netflix.

Los hackers aprovechan estos lanzamientos para hacer de las suyas gracias a malware o software modificado para robar información personal, datos bancarios, etc.

Por ello, lo recomendable es NO instalar en la PC ningún emulador de la consola Switch y esperar a que la misma esté disponible para su compra, no solo para mayor seguridad, sino también para contar con toda la experiencia que la consola propone.