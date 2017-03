La madre de Jorge Ibañez contra Flor de la V: “Mi hijo estaba defraudado con ella”

El martes 14 se cumplieron tres años de la muerte del diseñador Jorge Ibañez y, a modo de homenaje, Mabel, su madre, organizó un desfile para presentar la colección Arco Iris.

En el evento se hizo notar la ausencia de Flor de la V, una gran amiga de Jorge (lo recordó con una emotivo mensaje en Twitter) durante muchos años. “Estuvieron los que tenían que estar“, aseguró Mabel en Intrusos.

En ese sentido, y tras una consulta de Marina Calabró sobre la veracidad de un rumor que indica que Flor le quedó debiendo plata al diseñador, Mabel fue tajante: “A mí nunca me dijo el tema del dinero que le prestó pero me lo contaron y él lo dejó escrito. Yo lo vi entre sus cosas. A mí ella nunca me vino a decir nada, pero igual no sé si se lo voy a aceptar”.

“Mi marido lo sabía y sufrió mucho por eso. Mi hijo estaba un poco defraudado, no sé si por esa situación o por otra más”, reveló Mabel, y agregó: “Jorge era incapaz de decir que no, y se han abusado de eso“.

