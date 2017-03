Rocío Oliva fue convocada al Bailando: ¿La dejará Maradona?

Luego de que Marcelo Tinelli sorprendiera con el anuncio de que querían a una mujer no famosa como participante del Bailando 2017, su producción continúa con el armado de la lista de quienes saldrán a bailar a la pista. Y para eso, comenzó a sonar un nombre muy fuerte: el de Rocío Oliva, la pareja de Diego Maradona.

“Ella quiere ir, tuvo charlas con El Chato Prada y Hoppe, pero todavía no lo habló con Diego. ‘Me encantaría ir, tengo muchas ganas‘, me dijo Rocío”, informó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.

Vale recordar que Rocío ya fue tentada en otra oportunidad para sumarse a ShowMatch, pero Maradona se negó rotundamente a que participe. ¿Cambiará de opinión esta vez? Sabiendo de lo celoso que es el Diez, y de que está enemistado con Tinelli, parece difícil, aunque la decisión es de Oliva.

“También le pregunté si estaban separados y me respondió ‘No, estamos juntos'”, dijo De Brito en el programa que conduce por la pantalla de El Trece. ¿Llegarán a buen puerto las negociaciones para sumarla a la lista de participantes?