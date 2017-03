Como en La Terminal, dos sirias no pueden salir de un aeropuerto

Más de 48 horas han estado "atrapadas" dos mujeres de nacionalidad siria en el aeropuerto internacional de Santiago de Chile, debido a que no poseen la visa de entrada, pero tampoco pueden regresar a su país por la guerra que se vive allí.

Según las autoridades de la terminal aérea, Lail Yazbek (62) y su hija Nessrin Kossa (27) no han podido viajar ni salir de las dependencias del aeropuerto.



"Ellas no pueden regresar a Siria, debido a que los tratados internacionales impiden que cualquier persona pueda volar hacia un país en guerra", señaló un portavoz del recinto.



Ambas llegaron a Chile en diciembre de 2016, instancia en la que visitaron a un familiar, para luego realizar un viaje a Venezuela, desde donde fueron expulsadas obligándolas a viajar nuevamente hasta el país austral.



El ingreso a Chile en esta segunda ocasión les fue negada por el vencimiento de su visa de turista, que tiene una validez de 45 días, plazo que ya había expirado al momento de su regreso.



Las mujeres realizaron una solicitud al Consulado de Siria en Chile con el fin de conseguir una visa humanitaria de emergencia, que les permita el ingreso al país.



En el caso de que el Departamento de Migración y Extranjería se negara a la entrega del documento, ambas tendrían que ser enviadas a un país en donde no se requiera de una visa de ingreso, como es el caso de Ecuador.



Otras de las opciones que se barajan es solicitar la condición de refugiados a la Policía de Investigaciones de Chile, para que así se les permita la entrada al país.



Por el momento, las dos mujeres seguirán "atrapadas" en las dependencia del aeropuerto internacional de Santiago.