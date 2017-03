“Pettinato siempre quiso ser una estrella de rock pero solo estuvo cerca de Luca Prodan”

Edith Hermida, que estuvo presente en el show que el Indio Solari brindó en Olavarría, estalló contra Roberto Pettinato, quien fue lapidario con el cantante.

“No sos un tipo admirable ni para mí ni para mucha gente del rock, menos para tus músicos que has matado de hambre y mucho menos para los que te conocen del gueto. Para la gente de afuera venís a ser un semi Dios, pero vos sabés muy bien lo que está pasando con vos. No es el Parkinson, es algo peor: son tus discos”, fueron algunas de las palabras que Roberto Pettinato expresó contra El Indio en La Hormiga Imperial, el programa el ex Sumo en C5N.

En Bendita TV, al terminar el informe que trataba el fuerte editorial de Pettinato contra El Indio, Edith pidió la palabra y destrozó al conductor.

“Yo lo escuché antes del recital hablar musicalmente muy mal de Los Redondos y del Indio. Yo lo que creo es que Roberto Pettinato siempre quiso ser una estrella de rock, lo respeto mucho como conductor pero él solo estuvo cerca de una estrella de rock y eso no te contagió, porque ser una estrella de rock no te contagia. Luca Prodan sí fue una estrella de rock, y vos estuviste al lado de él porque lo hacías reír, porque eras su bufón en su momento”, arrancó encolerizada.

Y siguió: “Me parece muy mezquina la opinión, hoy por hoy, de Pettinato hablando desde algo personal, está hablando desde su odio hacia un tipo que sí puede vivir de la música. Hacé una canción, una que conmueva a la gente, después hace diez, después multiplicalas por setenta, eso es el ‘Indio’ Solari, algo que a vos lamentablemente nunca te pasó en la vida porque nunca hiciste una canción ni nada para llenar una Trastienda”.

“Siempre quiso ser una estrella de rock y no lo es. Quizás él quiso bajar en helicóptero. Si vamos a recordar, en ese tiempo, en los 80, cuando llega a Sumo, todo el mundo decía Pettinato no estaba preparado musicalmente preparado para estar en Sumo. Luca Prodan, en entrevistas, decía que lo tenía (a Petti) porque lo hacía reír“, remató la panelista.

“Me parece re mezquino, él, Eduardo de la Puente, Erica García, otra también. Hacé una canción que conmueva a la gente, Erica Garcia, antes de hablar de alguien que tiene una carrera musical”, concluyó furiosa.