Le robó el celular y después intentó conquistarla, mirá el bizarro chat viral

El robo de celulares es un flagelo mundial, no solamente en Argentina pasa esto, y como ejemplo les contaremos lo que pasó en México.

Se trata de una historia con ribetes de terror y cómicos, por decirle de alguna manera a la situación que le tocó vivir a una jovencita de la colonia Villas de San Juan, en Monterrey.

Al parecer, la dama se dirigía a una tienda a la zona cuando fue abordada por un delincuente que la golpeó en la cara y le arrebató su teléfono celular.

Días después, con el ojo más afectado recuperándose del violento golpe, la joven se encontraba mirando su Facebook con el nombre de Debas Chavez. De pronto alguien le envía un mensaje pidiéndole disculpas y diciéndole que le parecía muy atractiva. Se trataba del mismísimo ladrón, quien ahora se las daba de Romeo.

"Ola yo te asalte. (Quería) Pedirte una dizculpa por k la vdd estas muy guapa y me gustas (Sic)". Debas se limitó a preguntarle si le regresaría su telefono a lo que el sujeto respondió "Te lo kambio por un bezillo (Sic)".

La mujer relató luego que el ladrón le ofreció un nuevo celular, aparato que habría comprado con el dinero de la venta del aparato robado.

Sin dudarlo, hizo una captura de pantalla de los mensajes del caco y los compartió en Facebook, donde al día de hoy el posteo ya cuenta con más de 19.000 Me Gusta, 5.248 comentarios y casi 30.000 compartidos.

"No les había contado que la semana pasada me asaltaron en la esquina de mi casa, y todavía el p*** tiene el descaro de agregarme a face y decirme esas cosas jajajajaja noc si me dió risa, miedo, o si me enamoré jajajaja, y todavía muy orgulloso me dice que el fue el que me asaltó hmm, muerto de hambre ch*** (Sic)", comentó Debas Chavez en la publicación.



La joven no aclaró si presentó una denuncia ante las autoridades por el delito, pero logró que su historia llegará a varios países e incluso que le crearan su propia página al peculiar hombre.