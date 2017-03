Habló el biógrafo de Solari: “El Indio está con una tristeza atroz”

Marcelo Figueras, reconocido novelista, periodista y escritor, es también el biógrafo del Indio Solari, además de su amigo. Por esto, se encontraba presente el último sábado en el show de Olavarría, donde vivió con angustia todo lo que ocurrió.

En diálogo con radio del Plata y Radio con Vos, contó sus vivencias durante el recital. “Viví el recital sufriendo mucho. Estando a un costado del escenario, yo veía esa montonera que el Indio vio y lo llevó a parar inmediatamente el recital. Había un grupo grande de chicos en un sector pegado al escenario que parecían muy tambaleantes, con un movimiento muy vacilante, medio imparable. Armaban un remolino que no paraba. Y el temor era que alguno de ellos se fuera desplomando y lo pisen los otros. Se sufrió mucho todo. Se paró. Se esperó que sacaran a los que parecían caerse. Pero durante todo el concierto seguimos mirando ese sector, temiendo que volviese a pasar”, confesó.

Figueras también contó cómo está Solari en estas horas. “Yo no quiero hablar en nombre del Indio. El Indio está con una tristeza atroz por la muerte de estas dos personas, por más que hayan muerto por causas que no echarían las clases de sombras que quieren echarle a él encima. Pero no dejan de ser dos personas muertas y eso es una tragedia en sí misma”, explicó.

El escritor también se refirió a si hubo o no algún tipo de conspiración para perjudicar al cantante. “No creo en una conspiración a la House of Cards. Yo tenía el temor desde antes y el Indio lo intuía también. Por eso estuvimos hablando con la gente para que tuviese cuidado. Había una especie de caldo que se estaba armando como para tratar de explotar cualquier cosa que pudiese llegar a pasar“, dijo, y agregó: “Después de la forma en que la prensa oficialista interpretó el rechazo a los popes de la CGT el martes pasado, después de una marcha tan maravillosa como la del miércoles, y hablo con conocimiento de causa porque estuve ahí, se transformara en las feminazis de conducta depredadora de la que habló Patricia Bullrich. Y de repente esto otra: otra expresión popular, la tercera en la semana. Siento de miles de personas no precisamente fans del gobierno… De repente puede pasar algo manipulado por la prensa para hablar mal de todo tipo de expresión.