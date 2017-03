El periodista y escritor Marcelo Figueras, biográfo del Indio Solari, estuvo en el recital de Olavarría el pasado sábado y desde el escenario pudo divisar los tumultos que llevaron al cantautor a frenar el concierto varias veces para "enfriar" la situación y pedir asistencia a las personas caídas.

"Yo no quiero hablar en nombre del Indio. El Indio está con una tristeza atroz por la muerte de estas dos personas, por más que hayan muerto por causas que no echarían las clases de sombras que quieren echarle a él encima. Pero no dejan de ser dos personas muertas y eso es una tragedia en sí misma", explicó esta mañana, en diálogo con Radio del Plata.

"Uno de los muertos, aparentemente, es por un problema de adicción. Y el otro por una trombosis que, aparentemente, es una causa de muerte relativamente natural. Si a estas dos personas les pasaba lo mismo una hora y media después, estarían lejos del predio", agregó sobre las causales de muerte de los fallecidos.

En tanto, consideró que los días previos al recital había un clima raro. "No creo en una conspiración a la House of Cards. Yo tenía el temor desde antes y el Indio lo intuía también. Por eso estuvimos hablando con la gente para que tuviese cuidado. Había una especie de caldo que se estaba armando como para tratar de explotar cualquier cosa que pudiese llegar a pasar", indicó.

"No digo que tiraron dos muertos. Son cosas que pasaron. Trescientas mil personas o más son tres ciudades de Olavarría dentro de Olavarría. Podrían haber sido niños. ¡Había hasta gente embarazada! Y también pasan todas las cosas que pasan en un día en una ciudad", agregó.

Sin embargo, sus dudas no se disipan. "Después de la forma en que la prensa oficialista interpretó el rechazo a los popes de la CGT el martes pasado, después de una marcha tan maravillosa como la del miércoles, y hablo con conocimiento de causa porque estuve ahí, se transformara en las feminazis de conducta depredadora de la que habló Patricia Bullrich .. Y de repente esto otra: otra expresión popular, la tercera en la semana. Cientos de miles de personas no precisamente fans del gobierno… De repente puede pasar algo manipulado por la prensa para hablar mal de todo tipo de expresión", señaló Figueras.

Por último, se refirió a la posibilidad de que el Indio se retire post Olavarría: "La verdad es que no te lo puedo decir ahora. La única certeza que hay es que se está esperando que la Justicia actúe para que quede en claro qué pasó, con las pruebas que tienen que estar. Si te enganchás con cada cosa que dicen… ahora estamos en medio de un ejército de opinólogos que demuestran un desconocimiento supino del artista y de su público".

Fuente: Infobae e Infonews