El PD amenaza con abandonar Cambia Mendoza: “Deberían ser más respetuosos con los compromisos asumidos”

El malestar del Partido Demócrata con el partido gobernante ya no se puede disimular. Atrás quedaron los buenos tiempos en que se decidió conformar el frente Cambia Mendoza que le dio el triunfo al gobernador Alfredo Cornejo. Ahora los “gansos” amenazan con abandonar el frente para competir por su cuenta en las legislativas de octubre.

El presidente del PD, Carlos Balter, señaló que el detonante fue lo que ocurrió en Santa Rosa y la queja principal es la “desconsideración” que hubo en ese departamento hacia el partido. El demócrata indicó que la flamante intendenta, Norma Trigo, no los recibió en una audiencia que habían pedido para presentarle sus iniciativas.

Algunos sospechan que esta podría ser una estrategia de los demócratas de cara a las elecciones para ocupar lugares en las listas. Por lo pronto, Balter desmintió eso y manifestó su malestar porque el gobernador no escucha al PD.

Hay varios puntos en los que los demócratas no coinciden con algunas iniciativas del Ejecutivo. “Le reconocemos a Cornejo una tarea importante en la reestructuración de la provincia desde el punto de vista financiero, pero no compartimos nombramientos de personas del mismo partido en organismos de contralor”; señaló Balter, quien además se quejó porque no los consultan sobre ningún tema.

También les hace ruido algunos puntos de la ley de ética y el nombramiento de la vocal Liliana Muñoz de Lázaro en el Tribunal de Cuentas.

A esto se suma que otro pase de factura y es que en la Legislatura el radicalismo no impulsa las iniciativas demócratas como la del diputado Marcos Niven para terminar con el nepotismo. También hay disidencias en cuanto a la reforma de la Constitución provincial y especialmente con la posibilidad de la reelección.

“No hay un solo artículo en la actual Constitución que le impida ser al gobernador el más brillante de la historia”, manifestó Balter, quien además indicó que no firmarán un “cheque en blanco a los constituyentes”. En el caso de una eventual reforma de la Carta Magna, consideró que Cornejo debe excluirse de la reelección.

“Cuando el PD se presenta en elecciones, a la UCR le va mal en el resultado final, deberían ser más respetuosos de los compromisos asumidos”, amenazó Balter.

No son muchos los demócratas que ocupan un puesto en esta gestión, tras el triunfo en las elecciones: se trata de Richard Battagion (Aysam), Josefina Canale (Casino), Oscar Sagás (subsecretario de Salud) y Raúl Llano (Dirección de Administración de Contratos de la Obra Pública).

En el caso de una ruptura del frente, el gobernador debería analizar la continuidad de los funcionarios mencionados, o bien los demócratas, para ir en consonancia con el partido, deberían presentar la renuncia.

Por su parte, el titular de Aysam y ex presidente del PD se diferenció de Balter y señaló que no comparte la idea de abandonar el “exitoso frente”. “Nuestro lugar es este y ningún otro, coincidiendo o discrepando”, expresó.

De todas maneras Battagion consideró que los proyectos del PD deben contar con el apoyo del interbloque. Además indicó que semanas atrás se reunieron con el presidente de la UCR, Rodolfo Suárez, donde encontraron “comprensión” a los reclamos de su partido.

También el subsecretario de Relaciones con la Comunidad y hombre de confianza de Cornejo, Néstor Majul, se refirió a este malestar demócrata.

“Tenemos buena relación con todo el PD, tenemos que agudizar las charlas”, sostuvo. En ese sentido dejó en claro que desde el Gobierno quieren continuar con el frente pero buscarán que los demócratas se sientan “cómodos”. Además indicó que no son todos los dirigentes demócratas los que quieren romper el frente.

En la misma línea, el diputado demócrata Marcos Niven señaló que todavía no hay una “postura homogénea” y que por ahora es complejo dar una definición.

“Nos hemos arrimado al radicalismo para saber en qué condiciones seríamos socios pero no hemos logrado respuesta”, manifestó el legislador, quien reconoció no están pasando por el mejor momento pero advirtió que aún no han dado el “portazo”, concluyó.