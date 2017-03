Chile: 19 camiones incendiados en peor ataque terrorista en décadas

Un grupo de cuatro encapuchados quemó 19 camiones forestales en la sureña región chilena de La Araucanía durante la madrugada de este domingo, informaron fuentes policiales.



El hecho se produjo en las dependencias de la empresa de transportes Cavalieri, en la ruta que une Temuco con Lautaro.



Los cuatro encapuchados entraron al recinto y prendieron fuego a todos los camiones del lugar.



En el lugar de los hechos se encontraron lienzos en los que se podía leer consignas a favor de la causa mapuche firmadas por la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).





El sur de Chile ha sido escenario de frecuentes ataques de este tipo vinculados al llamado conflicto mapuche.



Desde hace dos décadas esta disputa enfrenta a algunas comunidades indígenas, que reclaman tierras que consideran ancestrales, con empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.



El conflicto ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de mapuches han sido procesados y condenados por asaltos incendiarios, robos y otros delitos.



El Gobierno sostiene que no todos los ataques se enmarcan en el conflicto mapuche, pues en la zona actúan también bandas de ladrones de madera y ganado.



Tras el ataque de la madrugada del domingo, Carabineros realizó peritajes en el lugar y rastreos por la zona en busca de pistas que permitan dar con los autores.

Ministro del Interior, a La Araucanía

El ministro del Interior, Mario Fernández, anunció que en los próximos días viajará a la región de La Araucanía, en el sur de Chile, a fin coordinar una serie de acciones de seguridad tras el mayor atentado incendiario ocurrido en la zona, que dejó pérdidas por unos 3 millones de dólares.



"Vamos a ser muy activos en afrontar esta situación y las consecuencias que ha traído consigo", aseguró Fernández a los periodistas, sin adelantar alguna acción específica o una fecha de su viaje, y en respuesta al llamado de dirigentes sociales que reclaman la presencia del Gobierno en la zona afectada.



Un ataque incendiario ocurrido entre Temuco y Lautaro, destruyó este domingo un total de 19 camiones, una bodega y varios otros elementos, pertenecientes a la empresa de transporte y logística Cavalieri, valoradas en unos tres millones de dólares.



Según el informe proporcionado por Carabineros, en la acción delictiva participaron al menos cuatro personas que encañonaron al guardia que estaba en el lugar y procedieron a incendiar los camiones.

Los empresarios calificaron el ataque como el peor episodio de violencia desde 1997 en esa zona, cuando se iniciaron las acciones de reivindicación mapuche, con la quema de dos camiones en la cuesta Lumaco.



El jefe de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, quien se reunió con varias asociaciones de camioneros, explicó que se examinaron los temas globales por las cuales atraviesa La Araucanía y que afectan al transporte, pero que también se revisaron algunas vías para que el Gobierno y el Estado de Chile acuda prontamente para paliar los efectos que tienen estos actos.



Frente al llamado del presidente de la Confederación Nacional de Transportes de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, quien emplazó al ministro a estar en 72 horas en La Araucanía para mostrar que el Gobierno está tomando cartas en el asunto, Fernández advirtió que el no puede trabajar bajo amenaza por parte de nadie en el país.



Sin embargo, el ministro señaló que no descarta reunirse con Pérez.



"Otras veces lo he hecho y entiendo que por parte de él y sus asociados se ha hecho una aclaración respecto de la convocatoria que estaban haciendo, y yo entiendo que estén preocupados también por esto. Espero, por lo tanto, en los próximos días reunirme con ellos", aclaró.



En el sur de Chile, especialmente en la región de La Araucanía y el Biobío, existe desde hace varios años el llamado conflicto mapuche, originado en reclamaciones de algunas comunidades por la propiedad de tierras que consideran ancestrales a empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.



El conflicto ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de indígenas han sido procesados y condenados por diversos delitos, principalmente ataques incendiarios.