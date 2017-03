YPF reportó pérdidas en su balance por primera vez en 20 años

La petrolera YPF presentó la semana pasada su balance ante la Bolsa de Comercio en el que informó pérdidas por $ 28.379 millones en su resultado neto, algo que no ocurría desde 1997.



Según informó, sus ingresos crecieron un 34% en 2016 y alcanzaron $ 210.100 millones. Sin embargo, el resultado de la petrolera quedó afectado por un deterioro en el valor de sus activos, que cayeron $ 36.200 millones.



Durante el año pasado, los precios de los principales productos que la compañía comercializa en dólares mostraron resultados negativos: el precio del crudo local cayó un 12,8%; el precio de las naftas, un 16,3%, y el gasoil, un 18,6%.



Los costos mostraron un crecimiento del 48,3% respecto del año anterior, variación que se explica, en parte, por las depreciaciones de bienes de usos que registraron un aumento del 67,6%, las mayores regalías sobre la producción de petróleo crudo y gas natural ($ 5.200 millones) y, por último, el aumento en los precios de biodiesel (+76,3%) y de bioetanol (+45,6%), que impactaron negativamente en el negocio del downstream, informó.



La utilidad operativa, antes del cargo por deterioro de activos, alcanzó los $ 10.700 millones y la utilidad neta registro un saldo negativo de $ 5.600 millones.



"Como se recordará, YPF reconoció en el tercer trimestre un cargo por deterioro de activos (propiedades, plantas y equipos) que fue compensado parcialmente por un recupero de $ 1.245 millones en el cuarto trimestre de 2016", explicó la compañía.



En este momento, la valoración de mercado de YPF está cerca de los u$s 8.000 millones, una mejora de 26% con respecto a diciembre, cuando se habían conocido las pérdidas del tercer trimestre y la petrolera estatal cotizaba unos u$S 6.400 millones.



En lo que respecta a la refinación y venta de combustibles, la compañía tuvo ganancias por $ 3.000 millones. El resultado estuvo apalancado en una mejora del despacho de naftas premium que compensó el menor volumen del resto de los productos.



Así, mientras el año pasado las naftas aumentaron un 34,1%, las ventas lo hicieron 32%. Hubo una disminución en el despacho general de naftas del 1,3%, pero eso quedó compensado con una mejora del 1,1% en el combustible premium. La caída también fue para el gasoil, que lo hizo 4%. Los precios subieron 30%, pero las ventas 25%.

Fuente: Ámbito