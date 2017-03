Crisis en Cambia Mendoza: el PD podría retirarse del frente

El frente Cambia Mendoza está en crisis. Ahora uno de los aliados de la UCR, el Partido Demócrata, está analizando salir del frente e ir con candidatos propios en las próximas elecciones legislativas.

Esta situación fue confirmada por el presidente del PD, Carlos Balter, quien señaló que desde esa fuerza no se sienten escuchados por el gobernador Alfredo Cornejo.

Varios son los motivos que causan el malestar de los "gansos", entre ellos la actitud de la flamante intendenta de Santa Rosa, Norma Trigo, que no recibió a los representantes del partido que llevaban el plan que habían armado para ese departamento. A esto se suma la reforma de la Constitución que milita el gobierno y que los demócratas rechazan.

“La verdad es que no nos sentimos parte de la actual gestión, no sentimos que nuestras opiniones, nuestras iniciativas tengan el apoyo, ni siquiera la consideración de la gestión provincial. No compartimos los criterios de ocupar los cargos en organismos de contralor por gente del mismo partido, pero todos estos reclamos nuestros nunca han sido atendidos”, indicó Balter.

"Nosotros tenemos una posición categórica con respecto a la Constitución y enfáticamente decimos que no y vamos a militar el no si lo que se pretende es darle un cheque en blanco a los constituyentes”, agregó el experimentado dirigente demócrata.

En ese sentido Balter explicó que “ante la falta de correspondencia” están considerando ir por su cuenta en las legislativas de octubre.