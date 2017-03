Majul: “El Indio vio lo que estaba pasando e hizo lo que tenía que hacer”

Luis Majul se refirió a la tragedia sucedida durante el recital que el Indio Solari brindó en Olavarría la noche del sábado. “Estuve preocupado por mi hija, como miles de padres”, confesó el periodista. “Lo cuento como un padre más, ahí había trescientas mil personas, todo el mundo tiene un conocido, amigo o pariente que estaba ahí”, aseguró.

El periodista contó que su hija estuvo en el recital del Indio el sábado. En nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad, sostuvo que “yo hice lo que hace cualquier papá, ella me comunicó a mí que yo bajara la tensión, pero me desesperaba que no me llegara el whatsapp de mi hija, porque estaban todas las comunicaciones bloqueadas”.

“Yo me enteré un par de horas más tarde de lo que pasó, pero ya estaba muy preocupado”, expuso en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli durante el ciclo radial “Por Si Las Moscas”.

“El Indio hizo lo que tenía que hacer”, consideró acerca del proceder del músico en el escenario cuando advirtió los disturbios. A la vez que argumentó que “no se fue antes para que no hubiera una batalla campal, y no se fue después para no enardecer a la gente, vio lo que estaba pasando e hizo lo que tenía que hacer. Creo que el Indio puede volver a tocar pero no en estas condiciones”, indicó.

“Hay que reflexionar sobre esto”, consideró. Y fue contra el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli. “No sé si el intendente no tiene experiencia política, o se trataba de tapar, pero no puede ser que se quede con la versión de una productora”, dijo.

“Se quedó solamente con la palabra del productor que le dijo que iba a haber solo 150 mil personas”, insistió. Mientras que supuso que “probablemente sea cierto que no sabían que iba a haber esa cantidad de gente, porque hay unas torres, que son columnas con los parlantes para la gente que no está cerca del escenario. Y eso no llega a final del campo y quiere decir que los organizadores no se esperaban que hubiera esa cantidad de gente”, precisó.

Por último cuestionó entonces que “¿Nunca previó el Indio, su gente y organizadores, que su estilo anti marketing, -no dar entrevistas, dar pocos conciertos, generando una mística que generaba delirios alrededor de su figura-? ¿Nunca previó que se le iba a ir de las manos?”.