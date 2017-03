Aníbal fue al recital del Indio pero dijo que no vio avalanchas

El ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández aseguró hoy, como amigo personal de Carlos "El Indio" Solari, que el músico "va a querer que se investigue todo" lo ocurrido en torno al recital del sábado que terminó con dos muertos, heridos y desmanes, tras lo cual dijo que "no hubo avalancha" en medio del show.

"Si hubo fallas, yo no las vi", afirmó Fernández, quien sostuvo que presenció el recital junto a su esposa, su hija de 21 años y una sobrina de 17, ubicados a la derecha de la primera torre de sonido del predio La Colmena, en Olavarría.

Fernández, quien suele presentarse como ricotero por su afinidad con la trayectoria musical de Solari, dijo que estuvo "en el recital, en el campo y a 40 metros del pogo, con lo cual todo esto de las avalanchas y ese tipo de cosas no las vi".

"Si llegara a haber un nuevo recital iría al mismo lugar, no me hace cambiar nada lo que sucedió", acotó Fernández esta tarde en diálogo con el canal de noticias C5N, pero reconoció que "cuando te dicen que se murieron dos pibes se te raja el corazón y no te da ganas de discutir nada".

De todas formas, señaló que "hay que pensar que hay 250 mil personas" en el predio y resaltó que tan sólo hubo "11 contusos" y un herido de arma blanca.

"No quiero minimizar a aquel que se lastimó pero uno en 250 mil...", manifestó en defensa de la organización del show, y agregó que había una "descarga fenomenal sobre una situación que ha sido una espectáculo muy popular".

Fernández también aludió a su amistad con Solari al señalar: "No tengo duda que El Indio debe estar hiper consternado con esta situación, conociéndolo como sé que es".

"Yo te garantizo que como es el Indio, él va a querer que se investigue todo para que no quede como que ellos convocaron a la juventud para que venga a un festival, cante y baile y que eso no termine como que uno se despreocupa de lo que uno convocó", dijo.

Tras señalar que no vio "que dejaran a nadie de atender" en medio del recital por desmayos y otras afecciones, sostuvo que "el Estado tendría que haber estado del lado de afuera, no del lado de adentro, ocupándose para que pudieran hacerse todas estas cosas".

"Deberían haber hecho que se ordenen las rutas", sugirió, porque "es imposible" que no haya colapsos con la gran cantidad de público que llegó a esa localidad.

En ese sentido, sostuvo que demoró "nueve horas" en regresar a su casa y lamentó que a Solari se le cuestione "la guita que gana, cuando otros artistas no pueden llenar ni seis mil butacas", y apuntó: si "tenés que estar pidiendo disculpas por que te va bien, y qué pasa con los Rollings Stones, Iron Maiden o AC/DC".

Fernández admitió que a las responsabilidades en torno al show "hay que investigarlas" y "quienes las tengas que les expliquen y las paguen", pero, dijo, "no es tan fácil encajársela al Indio en la cabeza".

"Si tuvo fallas no las vi", remarcó.