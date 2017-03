Las últimas horas del Colo, la otra víctima del recital del Indio

Juan Francisco Bulacio es el segundo fallecido en el trágico recital del sábado a la noche. Pero aunque llevaba el mismo apellido que Walter, aquella primera víctima en un concierto de los Redondos, aunque entre ellos no había ningún parentesco.

Según pública Clarín, la víctima fatal tenía 36 años y 5 hijos. Le decían Colo y era el mayor de 8 hermanos. Trabajaba en la fábrica metalúrgica ROLMEC y también como delivery en un famoso parripollo del barrio, llamado "El Gallo 2".

El viernes viajó a Olavarría con un grupo de compañeros del trabajo, muy a pesar de su esposa, quien le había pedido que no asistiera para participar de un festejo familiar.

“Yo estaba peleada con él. Me enojé porque se iba. Mi marido compró su entrada, se fue en micro y no volvió. No me lo van a devolver”, relató la mujer a Clarín.

En la autopsia encontraron rastros de alcohol y drogas, aunque aún no se pudo establecer si murió a consecuencia de la avalancha humana, que se produjo el sábado en el recital del Indio, y en el que también murió otro hombre.