¡Vestite según tu altura!

La altura fue, es y seguirá siendo todo un tema dentro del universo femenino y más cuándo la moda introduce tendencias que muchas veces, no sabemos bien si nos favorecen respecto a cuánto medimos. ¿Qué si sos petisita es imposible poder usar vestidos o faldas extra large? ¿Cómo podés verte más alta aún midiendo 1.60? O si sos de esas mujeres con piernas eternas, ¿qué calzado es el más adecuado para no parecer aún más alta ?

Estas y muchas más, son parte de las respuestas que Mujeres de ElSol.com.ar te acerca basándose en los consejos de especialistas de imagen y estilo. Así es que ya seas alta o más bien menudita, tomá nota de los ”trucos” y tips que ayudarán a verte mucho mejor y lucir la “estatura que Dios te dió” sin prejuicios.

¡Empecemos por las más altas! ¿Cómo vestirte?

# Llevar la camisa por dentro te permitirá lograr que con un pequeño detalle como éste, poner el acento en tu cintura y, ópticamente, dibujará un corte transversal que reduzca la percepción longitudinal.

# Botas over the knee (por encima de la rodilla)

Ahora que los días comienzan a refrescar y la llegada de una nueva estación traerá consigo nuevos zapatos para lucir, tené en cuenta las botas tipo bucaneras ya que te brindarán un corte en mitad de la pierna que muy pocas puedes permitirse.

#¡Sí al cinturón!

Para romper con la verticalidad que ya da tu cuerpo, lo mejor es dibujar una línea horizontal en la cintura que dibuje la silueta, el mismo efecto que se consigue con la camisa por dentro lo obtendremos superponiendo un cinturón sobre vestidos o abrigos.

# Maxivestidos

No es que estén reservados exclusivamente para las mujeres altas pero las favorecen especialmente. En primer lugar, porque en la mayoría de los casos no necesitan que les retoquen el bajo (ruedo) y en segundo porque saca partido a su altura. El principal problema que pueden encontrar es que el largo no sea suficiente, un truco casero para convertirlo en vestido midi sin máquina de coser es hacer dos pequeños nuditos (como los que hacemos en los tirantes de una camiseta, por ejemplo) en los laterales del ruedo.

# Por encima de la rodilla: es la altura perfecta para equilibrar una sillueta esbelta y sacarle partido.

# Sí a las rayas pero horizontales

Denostadas durante años porque hacían parecer gorda, son un recurso muy efectivo para romper la verticalidad.

Ahora, ¡veamos cómo sacarle partido a tu imagen si sos más petisita! Para que tus 1.60 metros no te acomplejen, podés emplear diferentes tips para verte más alta... a tener en cuenta:

# Midi mejor que maxi

No significa que no podás llevar falda larga si no tenés esas piernas eternas tipo de Dolores Barreiro pero si, en un momento dado, querés simular un par de centímetros apostá por la longitud a media pierna. La It girl Olivia Palermo es una verdadera maestra en este estilo de largos.

La it girl Olivia Palermo, una de las mujeres más fashionistas del momento que a pesar de su baja estatura, sabe cómo lucir su imagen a la perfección.

# Usá faldas de línea "A"

Son tendencia y además, alargan la silueta. Por efecto óptico, elegí las faldas cortas que tengan un ligero corte evasé mejor que aquellas que se ciñen sobre la pierna

# La camisa a la altura de la cadera

Más largas juegan en tu contra porque achatan la silueta pero cuando cae justo sobre los huesos de la pelvis favorece la verticalidad.

# ¡Ojo con los tacos!

Evitá usar tacos con pulsera ya que visualmente "cortan" la pierna a la altura del tobillo.

Los zapatos con puntas pueden darte una apariencia de mayor altura. Así que si los tacones no son lo tuyo y estás decidida a usar zapatos planos, optá por zapatos puntiagudos en lugar de las típicas ballerinas de ballet.

# Usa líneas verticales

Durante mucho tiempo hemos sido alimentadas por la creencia de que las líneas horizontales nos harán parecer más anchas. Así, según esta teoría, las rayas verticales deben de tener el efecto contrario. No tenes por qué usar múltiples rayas, una sola línea vertical puede tener el mismo afecto alargador.

# Total look

Emplear este tipo de outfits pueden servir tanto para altas como para mujeres más bajas, a estas últimas ya que potencian la verticalidad del cuerpo, como ocurre con el estampado de rayas verticales y la combinación de ambas, lógicamente, multiplica su efecto. Para las más altas, lo ideal es que lleven este tipo de look con zapatos bajos.