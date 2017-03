Juan Palomino sobre el escándalo con Echarri: “Estas cosas tienen que ver con la intolerancia”

Casi que no ha quedado nadie sin opinar sobre los dichos de Pablo Echarri, que aseguró que Telefe lo bajó del proyecto sobre la vida de Sandro por su afinidad con el kirchnerismo. Mientras que Tomás Yankelevich y Rita Cortese desmintieron al actor, Adrián Caetano, Luis Machín y Nancy Dupláa salieron a bancarlo. En esta oportunidad, el que se sumó a la polémica fue Juan Palomino.

“Como representante de la Asociación Argentina de Actores estoy en desacuerdo con plantear ese tipo de situaciones que tienen que ver con la intolerancia”, disparó Palomino, en diálogo con el programa de radio Noche De Necios.

En ese sentido, aseguró: “Nosotros estamos atentos a estas cosas, sabemos que muchas actrices no están más en el proyecto, no sé si por cuestiones ideológicas”. Así, no dudó en apuntar a las autoridades que manejaron la situación. “Lo que pasó no habla muy bien de la mirada que tuvo la persona que tomó la decisión para dejar a un actor fuera de un personaje porque te plantea que Pablo por ideología te divide la pantalla”, aseguró Palomino, quien acaba de estrenar su película Ley Primera.

Además, consideró que lo sucedido “tiene que ver con amedrentar a las personas por su condición política, y es algo que no estábamos acostumbrados, que los actores dejaran de mirarse el ombligo y pudieran opinar sobre la política partidaria. Como nunca en la historia de los actores gran cantidad se manifestaron sobre una construcción política”.

Si bien aseguró que a él jamás lo bajaron de un proyecto por su ideología, sí recordó que durante la polémica por la Resolución 125 tuvo problemas. “A (Raúl) Rizzo y a mí, por esta favor de la 125, casi nos linchan. Y ahí recién éramos dos los que nos manifestábamos a favor de una propuesta”.