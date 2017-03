DLC de Furi llegará a PlayStation 4 y PC

The Game Bakers, responsables del juego de acción Furi, anunciaron que el DLC One More Fight, en el que enfrentas a The Flame bajo un nivel de dificultad mayor, dejará la exclusividad temporal de Xbox One y llegará a las versiones de PlayStation 4 y PC el 15 de marzo.

The Game Bakers resaltó las característica del DLC de Furi, One More Fight, que consisten en una nueva batalla en contra de The Flame, un nuevo escenario diseñado especialmente para la misma y la disponibilidad de la pelea en los niveles de dificultad Furi y Furier.

Furi está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y PC por $19.99 USD.