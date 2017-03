Video: lo nuevo de The Weeknd junto a Daft Punk

El estilismo a lo Darth Vader que lucía Daft Punk durante su actuación con The Weeknd en la última edición de los Premios Grammy no era casual. El videoclip de I Feel It Coming, la segunda colaboración entre el canadiense y el dúo francés tras Starboy, está inspirada en las películas de aventuras espaciales de los 80.

Dirigido por Warren Fu el vídeo simula estar grabado en VHS y tanto The Weeknd como Daft Punk aparecen en paisajes interespaciales mientras interpretan el tema, que es el segundo single de Starboy, el último trabajo de The Weeknd.