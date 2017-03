Cómo sobreviven los "ricoteros" mendocinos que aún no pueden volver de Olavarría

Luego del trágico recital del Indio Solari en Olavarría, unos 52 mendocinos quedaron varados en esa ciudad bonaerense sin documentos ni dinero para volver a la provincia.

Este lunes algunos de los jóvenes lograron comunicarse con sus familiares y la prensa para contar cómo es su situación actual y solicitar ayuda al municipio de Olavarría y al Gobierno de Mendoza, ya que entre ellos hay una embarazada y un joven con epilepsia sin sus medicamentos.

Asistidos por los vecinos del pueblo, con ropa y comida, y por los estudiantes de medicina, los mendocinos fueron alojados en la sede de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Allí están desde este domingo junto a personas de otras provincias. Agradecidos por la solidaridad de los estudiantes y gente de la zona, los fanáticos se quejaron de la falta de respuesta por parte de la Municipalidad de Olavarría y “el descontrol a la salida del show”.

Esos 52 mendocinos viajaron a Buenos Aires en empresas de colectivos que contrataron por Internet. Esos mismos coches que los llevaron a Olavarría debían traerlos de vuelta a la provincia pero eso no sucedió y, por el contrario, se marcharon de la terminal de Olavarría con sus bolsos y pertenencias.

“La marea de gente que había a la salida del show hizo que todo se volviera caótico. Fue por eso que los micros empezaron a irse de las paradas acordadas con los pasajeros. El problema fue que muchos de ellos cargaron los bolsos pero no esperaron a que todos subiéramos y se terminaron llevaron todo”, contó Ariel Arias (24), de Godoy Cruz.

Marisa, la joven con cinco meses de embarazo, también es de Godoy Cruz y se encuentra entre las personas que no tiene cómo volver a su casa. “Hasta ahora no he tenido ninguna complicación con el embarazo, además los estudiantes me han asistido muy bien. Sólo me duele la espalda porque dormí toda la noche en el piso como el resto del grupo”.

“Es muy complicada la situación acá, porque sólo han trasladado a los porteños, rosarinos y cordobeses”, agregó la joven embarazada. A este reclamo se sumó Carlos Bordón (25), quien contó que su hermano Cristian, de 30 años, tiene epilepsia y que sus medicamentos quedaron dentro de la bodega del colectivo que los dejó a la deriva.

“Esto es una locura. A uno de los chicos le pegaron con palos para robarle lo poco que tenía. Además, desde la intendencia nadie nos da una respuesta, nos mandan de una punta a otra sin una solución concreta”, indicó Bordón a El Sol.

¿Quedan muertos por reconocer?

Los jóvenes mendocinos contaron que los vecinos de la zona se acercaron a brindarles ayuda y pedirles que fueran a la morgue del pueblo a reconocer a los 12 cuerpos que permanecen en ese lugar desde el recital.

“Vinieron y nos dijeron que vayamos a la morgue porque hay doce cuerpos sin reconocer, pero nadie del grupo quiere ir porque le da miedo de perder el bondi de regreso a Mendoza”, contó Arias.

Los chicos aseguraron que no les asombraría que haya más muertos, de los dos confirmados, porque durante el recital había mucha gente “haciendo maldades. Algunos tenía cuchillos y armas, porque nadie te revisaba en el ingreso al predio”.

Mientras esperan la ayuda prometida por la comuna de Olavarría, los mendocinos aseguran que se mantendrán juntos en la universidad de la ciudad.