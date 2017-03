Esta mañana el gobernador Alfredo Cornejo le tomó juramente a Liliana Muñoz de Lázaro como vocal del Tribunal de Cuentas. En un sencillo acto la elegida del mandatario asumió frente al organismo de control.

“Nunca sentí presión para poner firmas donde no debía”, señaló la flamante vocal del Tribunal de Cuentas. “Nunca me han pedido hacer algo que no corresponde”, añadió.

Muñoz de Lázaro se desempeñaba como subsecretaria de Administración y Control de Salud, cartera que quedó en manos de Claudia Najul, la primera mujer en llegar al gabinete provincial. La vocal es una mujer que viene del entorno de Cornejo, quien desde hace 29 años cumple funciones en la administración pública. De hecho trabajó con el gobernador en la Municipalidad de Godoy Cruz.

Luego de los agradecimientos al mandatario y a su familia, Muñoz de Lázaro remarcó: “He finalizado una etapa donde durante 29 años he trabajado en la gestión, siempre cuentadante del Tribunal de Cuentas, controlando y teniendo buenos resultados”.