Héroes de cuatro patas: cachorritos en sus primeros días de trabajo

Estos cachorros son los héroes del futuro.

No importa que tan tiernos te parezcan estos cachorritos, no te dejes engañar, su misión es muy importante. Cuidarnos y defendernos. La mayoría de los perros son labradores y ovejeros debido a que se los considera más inteligentes y más fáciles de entrenar. Los hay de varios tipos policías, bomberos, lazarillos, para chicos especiales, etc. Todos los perros son increíbles y estas fotos lo demuestran.

1. Este pequeño perro va a ser lazarillo.

2. Otro pequeño perro lazarillo con su osito de peluche.

3. “Este es el nuevo perro que estamos entrenando, no creemos que el chaleco le quede bien, al menos por ahora”.

4. Perro policía, primer día de trabajo.

5. Perro en servicio, primer día y ya manejando.

6. El mayor entrenando a los menores.

7. Perro de asistencia.

8. La emoción del primer día.

9. ¿Primer día y ya cansado?

10. El nuevo recluta del Sheriff local.

11. En poco tiempo estará atrapando a los malos.

12. Perro militar. Señor, sí señor.

13. Aprender a leer es parte del entrenamiento.

14. Llegó un nuevo encargado a la ciudad, y no va a dejar escapar a nadie.