El cornejismo saca pecho por haber impedido un show del Indio Solari en Godoy Cruz

En 2013 todo estaba listo para que Godoy Cruz recibiera una multitudinaria "misa ricotera" en el Hipódromo. Pero el entonces intendente Alfredo Cornejo no habilitaron el show, que finalmente se trasladó al autódromo Jorge Ángel Pena del departamento de San Martín.

Después del trágico recital del Indio Solari de este fin de semana en Olavarría, ahora el cornejismo saca pecho y defiende los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión hace cuatro años, que generó polémica.

"Ustedes son amnésicos", dijo irónicamente un alto funcionario del gobierno provincial, con pasado en la gestión de Godoy Cruz, a un periodista.

Luego el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, que en 2013 trabajaba en Godoy Cruz con Cornejo, recordó los motivos por los que rechazaron que se realizara el show.

“Fue un tema de debate interno importante, en el predio no estaban las condiciones de seguridad para entrar y salir como corresponde”, señaló el funcionario. Además, según Mingorance, prefirieron no correr esos riesgos porque la infraestructura no era la adecuada y además se comentaba que luego de vender una cierta cantidad de entradas la organización liberaba el ingreso al público, tal como ocurrió en el show de Olavarría.

Por otra parte Mingorance señaló que el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, tiene “responsabilidad jurídica y política” porque es el encargado de habilitar el lugar.

Ese recital que no se pudo realizar en Godoy Cruz se trasladó a San Martín. Jorge Giménez, intendente del departamento del Este, remarcó que en la provincia no hubo problema porque se tomaron todas las previsiones.

"Lo bueno de Mendoza, hablando comparativamente con lo que pasó este fin de semana, es que acá estuvo involucrado el gobierno de la provincia con todas sus patas, también nosotros como municipio. Se buscó que sea una fiesta, como finalmente lo fue. Excepto el frio y el sonido, fue una experiencia para la Policía de Mendoza, el Ministerio de Salud y toda la gente que participó en esto que, insisto, necesita un abordaje colectivo", aseguró en declaraciones televisivas el jefe comunal.