Justin Bieber se negó a sacarse una foto con una fan y le dijo “me enfermás”

Justin Bieber vuelve a ser noticia, y no por su música. El cantante tuvo, nuevamente, un trato poco amable con una fanática que quiso sacarse una foto con él.

Si bien muchos saben cuánto le molesta al canadiense que lo persigan con fotos o abrazos, otros fans se olvidan al verlo y sólo intentan acercarse a su ídolo.

Este fin de semana, Bieber generó polémica por su comportamiento con una fanática durante su gira en Australia.

Sabah Helal, una fanática de 20 años, trató de hablar con Justin cuando salía de una heladería en Melbourne y sacarse una foto junto a él. Pero el canadiense no estaba de buen humor y le terminó diciendo que estaba invadiendo su privacidad y que “lo hacía enfermar”.

“Estás invadiendo mi privacidad. No quiero una foto. Mirate, me enfermas”, le dijo Bieber a Sabah. El momento, por supuesto, quedó inmortalizado en un video que fue publicado en la red.

Justin Bieber calls out Australian fan: “You have no respect level, you make me sick”. pic.twitter.com/qBopBhDnYW

— Pop Crave (@PopCravings) 11 de marzo de 2017