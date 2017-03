Así son los días de "El Chapo" Guzmán en la cárcel de Estados Unidos

Medios internacionales difundieron cómo son los días de "El Chapo" Guzmán en la cárcel de Estados Unidos, tras su extradición el pasado 19 de enero.

El narcotraficante permanece alojado en el Centro Correccional Metropolitano, ubicado en el sur de Manhattan, en el cual parece imposible efectuar una fuga.

El jefe del Cártel de Sinaloa se encuentra en un edificio de 12 pisos de alta seguridad, en una sección especial del penal, la "10 South" (10 Sur). Es la sección más dura de la cárcel, donde los presos están en aislamiento y no pueden dirigirse la palabra entre ellos. Las luces están encendidas durante 23 horas del día, a veces hasta las 24, escribió el diario The New York Times.

La celda en el que se encuentra el criminal es de 6 por 3,5 metros, en la que tiene una cama, silla, mesa, un aseo y un lavamanos.

Las únicas personas que lo pueden ver son los guardias, que lo controlan en cada momento con cámaras de alta definición, y sus abogados, aunque siempre a través de un cristal. Mientras que a su mujer, una ex reina de belleza de 27 años, e hijos no pueden hablar con él ni visitarlo.

"Si quieres diseñar un lugar para volver loca a la gente de manera intencional, sería difícil hacerlo mejor", aseguró en una entrevista con The New York Times David Patton, el director ejecutivo de la Oficina de los Defensores Federales de Nueva York.

Fuente: Infobae