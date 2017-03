Ed Sheeran será parte del elenco de Game of Thrones

Ed Sheeran regresó a los escenarios con todo, pues no sólo estará de gira promocionando su nuevo disco, ya que también actuará en la exitosa serie de HBO, Games Of Thrones.

Fue durante el festival SXSW, que los productores creavitos del programa, revelaron que el cantante será parte del elenco para la séptima temporada. Asímismo, admitieron que buscaron al intérprete por varios meses hasta que finalmente aceptó actuar.

Aunque aún no se han dado detalles sobre qué personaje tendrá o en cuál capítulo aparecerá, lo que sí sabemos, es que la noticia causó euforia en las redes sociales.

Hasta el momento, no se ha revelado oficialmente cuándo volverá la séptima temporada, pero el rodaje comenzó más tarde. "Aún no tenemos una fecha de estreno, pero este año probablemente sea un poco más tarde. Comenzaremos después porque, al final de la temporada, 'el invierno ha llegado' y eso significa que todo el clima soleado no servirá para nuestros propósitos", dijeron los showrunners en un podcast. "Así que recorrimos todo en la línea, para poder obtener el clima gris y siniestro, incluso en los lugares soleados en los que grabaremos".

Pese a no tener una respuesta oficial, se reportó que IMDB publicó brevemente que la serie estaría de vuelta el 25 de junio de 2017 y si bien encaja dentro de la promesa de que volvería en "verano boreal", esto no ha sido confirmado oficialmente.

Fuente: Terra / IGN