"Kong: la isla calavera" lidera las taquillas en su estreno

La apuesta cinematográfica "Kong: La isla Calavera" recaudó 61 millones de dólares en sus primeros días de estreno en los cines norteamericanos y de Canadá posicionando la película en la primera de la lista de los cines.

La película protagonizada por Tom Hiddleston, Brie Larson y Samuel L.Jackson le ganó a "Logan" que hasta el momento lideraba la taquilla norteamericana y hoy se encuentra en segundo lugar.

Por su parte, "Get Out", "The Shack" y "Lego Batman" se encuentran dentro de las cinco películas más vistas que hay en los cines.

La trama

La trama se ubica en 1973, cuando Estados Unidos salía de la guerra en Vietnam. El explorador Bill Randa (Goodman) persuade a un senador de que le permita dirigir un equipo para estudiar la sismología de una misteriosa isla en el Pacífico, aislada por tormentas.

Una mezcla de "Mundo Jurásico" y "Apocalypse Now" aparece cuando la variopinta escolta militar de Randa, liderada por el teniente coronel Preston Packard (Jackson) se cruza con el gorila gigante y otra serie de aterradores animales.

Y en el camino se topan con el capitán James Conrad, un militar convertido en mercenario (Hiddleston), y con la intrépida reportera Mason Weaver, interpretada por Brie Larson en su primer papel desde que ganó el Óscar por "La habitación".