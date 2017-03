El error de cálculo que habría desatado la tragedia en Olavarría

Varios jóvenes que concurrieron al recital del rockero Carlos "El Indio" Solari en Olavarría aseguraron que "no hubo" controles en la entrada y que tanto la llegada al predio de La Colmena como la salida "fue un caos".

"No hubo controles de ningún tipo. No había gente de seguridad o del staff del Indio, no te cortaban la entrada y podías entrar al predio con lo que quisieras", relató a DyN uno de los asistentes al show en el que murieron dos personas y varias resultaron heridas.

Asimismo, otros asistentes consultados aseguraron que durante el recital "no te podías ni mover de la gente que había" y que por eso el cantante debió parar "varias veces" para pedirle al público que se corriera hacia atrás para darle espacio a quienes estaban en el frente.

"Se notaba que el lugar estaba excedido y la gente seguía entrando incluso cuando la banda ya estaba tocando", indicaron.

Según los testimonios, durante el viaje de ida los accesos a Olavarría estaban colapsados y la llegada se demoró por más de diez horas en algunos casos.

"Y a la salida del recital se hizo un embudo y no nos movimos por un rato largo", agregaron.

A su vez, decenas de personas publicaron mensajes en las redes sociales para dar con familiares o conocidos que estuvieron en el recital, debido a que muchos están incomunicados porque las líneas celulares y el servicio de internet móvil están saturados.

Usuarios de Facebook crearon un grupo con el nombre "Indio Solari - ¿Dónde estás?", que cosechó 10 mil seguidores en pocas horas, para pedir y difundir información sobre personas que todavía no se han comunicado o llegado a sus hogares.

Otro de los seguidores de Solari, quien desde 1991 sigue al cantante, dijo que "nunca había visto algo similar" y señaló, a Crónica TV, que lo de Olavarría "fue una trampa, no había como salir".

El predio

El predio rural La Colmena aparece en el ojo de la tormenta por haber sido de la tragedia desatada en el recital del Indio Solari en Olavarría, donde murieron dos hombres, según la información oficial.

Los medios locales publicaron esta mañana que desde la organización del lugar negaron la posibilidad de que concurran más personas que a Tandil en 2016, donde la misa ricotera contó con alrededor de 170.000 almas.

"Siempre se habló de 160, 170 mil personas. Y realmente fue impresionante lo que pasó. Se esperaba la mitad de la gente. La justicia tiene que determinar si la productora incumplió con el número de la habilitación, que era hasta 200 mil", advirtió el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli.

Sin cifras oficiales, ni desde la municipalidad, la policía o la organización, queda claro que el predio La Colmena no resistió la ‘misa ricotera’ y colapsó antes del tercer tema.