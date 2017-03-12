Listado de mendocinos que vuelven de Olavarría tras el trágico recital del Indio

Un perfil de Facebook publicó la nómina de 200 fanáticos que viajaron desde la provincia a Olavarría y que regresan en buen estado de salud.
La cuenta de Facebook "Recitales en Mendoza" publicó este domingo un listado de más de 200 mendocinos que fueron al recital del Indio Solari en Olavarría y que están regresando a la provincia en buen estado de salud.
"Sin ningún problema. ¡Todos bien!", asegura un mensaje de ese perfil de la red social.
Este es el listado completo.
ABEL GIUDICE 34607196
ABEL RODRIGUEZ
AGÜERO PATRICIA 40069377
AGUSTIN GARCIA 40690431
AGUSTINA COULON 39952988
ALFANO CAMILA 38911546
ANA CUBILLOS 31490978
ANABEL LUNA 37135937
ANGEL LOMBARDO 34237148
ANGEL MONTENEGRO 36239587
ANGEL PEDERNERA
ANTONELA PAEZ 36637159
ANTONELA YAÑEZ 32627146
ARIAN VERONICA 33451992
ARIAS FACUENDO 37622587
ARIAS LAURA 39089083
ARIEL BLASCO 26297924
ARIEL HERRERA 34068406
AXEL DESPARTE 40919173
AYELEN LUNA 38757054
AYELEN PEÑA 40272588
BISTOLETE ETIENE 39533375
BISTOLETTI PRISCILA 37622479
BRAYAN MOYANO 37114156
BRENDA BARRERA 37517515
BRUNO MARIN 32350194
BRUNO RIOS 41364672
BUSTOS ARIADNA 39242543
BUSTOS JULIAN 40596639
CAMILA BAIGORRIA 41271191
CAMILA MARIN 40787545
CARLA ARAYA 36230301
CARLOS LOPEZ 37626658
CECILIA ROSALES 38760682
CELESTE MAYA 43119003
CEUZ NAHUEL 33277925
CONSTANZA ARIAS 38101120
CORDIDO FRANCO 40235397
CRISTIAN AVELLANEDA 32503825
CRISTIAN GIMENEZ 33293892
CRISTIAN ORTIZ 31320378
DAINA FOSCHIATTI 34431571
DANIEL OMAR CAYLA 25956784
DANIELA CABRERA 36711549
DANIELA RIOS 32879965
DARIO VALLEJOS 29746346
DENIS GARCIA 38207725
DIONEL ESPINOZA 35512870
ELIANA BRANDOLIN 35880157
EMANUEL GALDAME 39084105
EMANUEL RIVERO 34113954
EMILIA RIVAS 36859801
EMILIA SANCHEZ 38758100
EMILIA SOTORRES 38756793
EMILIANO PIERANI 37778116
ESAINS MARINA 41819684
ESPECHE AGUSTINA 40002079
ESTEFANIA VEGA 32980671
EUGENIA RODRIGUEZ 40102327
EVELIN OSORIO 35091649
EXEQUIEL ALTAMIRANO 26507352
EXEQUIEL SANCHEZ 40102786
EZEQUIEL ORTIZ 36109855
FACUNDO ROSAS 40973247
FACUNDO SOSA 36711440
FARID MANSUR 37965326
FEDERICO HERNAN
FEDERICO SOTORRES 33577545
FERNANDEZ RICHARD 93777014
FERNANDO BRANDOLIN 35052747
FERNANDO PANADERO 22423068
FLOR PALACIOS 39532235
FLORENCIA ARAYA 49132199
FONTEST FACUNDO 38907753
FRANCISCO BUONO 40072289
FRANCISCO OVIEDO 39952423
FRANCO GALDAMEZ 39236844
FRANCO LIMA 40926095
FRANCO VENCATO 38756177
GABRIEL GOMEZ 27648321
GALLEGOS DANIEL 20317937
GASTON BARROSO 41443827
GASTON OLMOS 32354965
GAYA FRANCO 40372535
GEORGINA GUARDIA 32018801
GISEL FUNES 39087560
GOMEZ AGUSTINA 40219063
GONZALO BATTOCHIA 40889893
GONZALO LUCERO 32.360.132
GUEVARA FLORENCIA 34284363
GUSTAVO REINOSO 35936236
HEBER BOULLAUDE 26055681
HECTOR ALFAYA 33093521
HERNANDEZ ROMINA 37518288
IBAÑES GERMAN 25782589
IBAÑES GUSTAVO 26239306
IVAN DROZD 40661450
JANET OZAN 37517550
JAVIER RECUPERO 39800032
JESUS SOLIS 32750797
JOAQUIN MIRANDA 40595276
JOHANA TOLABA 34676805
JONTHAN TOLEDANO 32667649
JOPIA LUCAS
JORDAN TOLABA 36168777
JORGE MARIN 30056014
JORGE PAEZ 33106635
JORGE VIDAL 35841718
JOSE PEREZ 38759068
JUAN IGNACIO ALFONSO 40070855
JUAN PABLO GALIANI 36766540
JULIAN ORTIZ 40002657
LAURA CANTALUBE 21933749
LEAL JOSE 37521321
LEMOLE PALOMA 39843862
LEONARDO GONZALEZ 39236311
LISANDRO MONTAÑEZ 41368857
LOPEZ GISEL 41363631
LUCAS CAYLA 39603416
LUCAS MERCADO
LUCAS PIOLA 39604663
LUCAS SPOSATO 37615133
LUCAS ZABALA 39084437
LUCERO JOHANA 31564409
LUCIA DAVID 39378649
LUCIANO BUSTOS 38414835
LUCIANO FIGUEROA 37517489
LUCIANO GUIÑAZU 30543287
LUQUEZ MAUCO 35615351
LUZ TRILLA 39235496
MAGALI ALVAREZ 37780754
MAIRA GIMENEZ 38759383
MANZIOTTI JUAN 39018487
MARCIO CAMUSSO 37965124
MARIANA GUARDIA 22796709
MARIANO GRABINA 29373064
MARIELA GIL 32570839
MARTIN MAGALLANES 33631778
MARTIN MUZZATTO 39767869
MARTIN RAMOS 29561737
MARTINEZ ALEJANDRO 34113177
MARTINEZ LAUTARO 40070481
MARTINI PAULA 39378848
MATIAS GARRETA 39086383
MAURO BECHARD 32211565
MAURO FERNANDEZ 39017586
MAXIMILIANO FLORES 32570937
MAXIMILIANO GONZALES 33761800
MAYRA CAYLA 39677178
MAYRA GONZALES 39237604
MAYRA VARGAS 37964793
MELISA ANDRADA
MICAELA CORONEL 40297210
MIGUEL ULLOA 31286379
MOLINA MARTIN 37514683
MONICA PAEZ 30202746
MONSERRAT LUNA 40944293
NAHUEL FAUNE 37137473
NEHIRA NAHUEL 38760446
NICOLAS AGÜERO 40690600
NICOLAS DERLICH 35512639
NIL SANCHEZ 39377284
OJEDA AXEL
OROSTIAGA ELISA 33445757
ORTIZ PABLO 22519343
OSCAR GARCIA 31319469
OSCAR ROCHA 31454216
PABLO PIGUALA 34063301
PACE LUCAS 39235040
PAMELA SORIA 40219811
PEINADO EMANUEL 35616889
PELEGRINA YAMILA 38759968
PIATELLI LUCAS 39235545
RAMOS MARIA 37135760
RICOLFE CAMILA 40103697
RIVAS CRISTIAN 34113421
ROBERTO CONTRERAS 34063728
RODRIGO IRUSTA 41862643
RODRIGO OSORIO 33516711
ROJAS JOSE 33820869
RUBEN MARTOLIO 41444214
SEBASTIAN MENDEZ 34143076
SEBASTIAN ORTIZ 37737994
SEBASTIAN PAEZ 30463514
SEGURA AYELEN 39086115
SERGIO GOMEZ 34775195
SERGIO SECCHINI 33461107
SESSA ANTONELA 34547911
SESSA GEORGINA 40220969
SHEILA SALAS 40071411
SOL GIMENEZ 50478361
SOLEDAD CORTEZ
STEPHANIE SARA 19036739
TANIA FARA 38908334
TOMAS MONTENEGRO 41699615
TOMAS PALAVICINO 42209921
TONINI FLORENCIA 41272860
TUCCI YANIRA 34917628
VALERIA ALVAREZ 39081921
VANESA ALTAMIRANO 25092307
VAZQUEZ MARCELA 30768013
VICTORIA DONAIRE 39534121
VLADIMIR VALLEJOS 31427566
WALTER TEJADA 26297791
También, para llevar tranquilidad, en "Recitales en Mendoza" se informa sobre la vuelta de algunos colectivos desde esa ciudad bonaerense.