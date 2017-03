Los desastres culturales más relevantes de los últimos 15 años en Mendoza

Durante los últimos quince años, las artes mendocinas estuvieron guiadas por una suerte de desidia que atravesó las gestiones y los colores políticos, desde pérdida del patrimonio cultural por robo, incendio y falta de financiamiento, hasta decisiones controvertidas que pusieron en riesgo bienes invaluables y, en algunos casos, vidas humanas.

Diario El Sol recopiló algunos de los desastres culturales que marcaron la agenda de todos los diarios a nivel local y nacional. Algunos de estos hechos continúan siendo investigados por la justicia, otros, no tuvieron responsables y algunos de los funcionarios involucrados pagaron un bajo costo político.

- El millonario robo de las joyas bibliográficas

En el 2003, durante el gobierno de Roberto Iglesias más de cien libros editados en los siglos XVI, XVII y XVII fueron robados de la Biblioteca General San Martín y hasta el momento no han sido recuperados. Los volúmenes sustraídos estaban incluidos en el primer catálogo de joyas bibliográficas del país próximo a ser editado.

Entre los títulos que se perdieron figuraba "Modus facendi", el más antiguo de la biblioteca, un tratado de medicina de 1542. También se llevaron un libro que perteneció al general Manuel Belgrano y que lleva su rúbrica y otro cuya autoría se le concede al General José de San Martín.

En su momento, el delegado del personal del lugar, Luis Vázquez había advertido al ministro de Gobierno, Juan Carlos Jaliff, sobre los riesgo que corrían las joyas bibliográficas por la falta de seguridad en el edificio, pero no se dispuso medida de prevención alguna.

- El ladrón de pinturas de la Casa de Gobierno

El cuadro “Aquel tapado de armiño”, del pintor Ricardo Embrioni fue robado en diciembre del 2003 cuando Julio Cobos asumía la gobernación. La pieza que estaba valuada en 10 mil dólares estuvo colgada 18 años en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno.

Algunos sospecharon que se trató de un robo premeditado ya que en el lugar habían otras obras de arte de igual valor pero sólo se llevaron ese lienzo. Lo cierto, es que la pintura arrastraba una polémica entre el gobierno y los familiares del pintor.

Había sido donada en la gestión de Felipe Llaver, pero según los familiares de Embrioni, esa donación no fue realizada correctamente y habían reclamado su devolución.

- Un auto sobre el escenario del Independencia

El teatro no siempre es usado para eventos artísticos, en ocasiones, ha sido alquilado y las consecuencias han sido fatales. En el 2010, el secretario de Cultura de Celso Jaque, Ricardo Scollo, decidió usar la sala mayor para la presentación del nuevo Chevrolet Agile. Según información de la época, el pago fue un canje, un auto de la misma marca para la reina de la Vendimia.

Luego de que el rodado pasara por escenario, algunos aseguraron que el proscenio se rompió. Aunque Fabricio Centorbi, el que fuera director del teatro, negó el hecho e indicó que el mecanismo que bajaba ese extremo del escenario tenía fallas. Integrantes de la Filarmónica habían denunciaron que el foso del teatro era inseguro para algunas actuaciones debido a su mal funcionamiento y falta de reparación.

- El valioso piano alemán dañado por maltrato

El teatro Independencia tiene un piano Steinway & Sons gran cola modelo D274, fabricado especialmente para Mendoza en la sede de la marca, en Alemania. Fue comprado en la gestión de Julio Cobos y llegó en el 2008, cuando Celso Jaque era gobernador. Costó 632 mil pesos.

Pero, en el 2012, durante la gestión de "Paco" Pérez, esta delicada pieza que exigen los pianistas internacionales para sus conciertos se rompió durante la grabación de una propaganda. La denuncia la presentó la gerenta de la Orquesta Filarmónica, María Elena Moreno, ante la ministra de Cultura, Marizul Ibáñez, y Fiscalía de Estado.

Según se relató en el escrito, desde la orquesta se negaron al pedido de movilizar el instrumento hasta el escenario porque su uso está regulado por un protocolo especial y no estaban dadas las condiciones. Y es que el Steinway debía ser acarreado desde el primer piso, hasta el montacargas y de allí, al escenario, por lo que la tarea no resultaba fácil. El proscenio estaba roto y no se podía guardar el piano en el foso, como correspondía. Como resultado, debieron llamar al único especialista del país para recuperar el invaluable instrumento musical.

- Mural de Gastón Alfaro "borrado" del INV

En el 2004, un mural que cubría la pared sur del INV desde los '90 fue tapado con una pintura verde. La espectacular obra de arte había demandado 6 meses de ejecución, tenía más de 6 metros de altura por 70 metros de ancho y se llamó “La cultura del trabajo”. En él, Gastón Alfaro y otro 9 artistas mostraban el potencial de la provincia, desde la esquina de San Martín y Peltier.

En su momento, el presidente del INV, Enrique Thomas, se justificó diciendo que “mandó a repintar el muro...”, para tapar las filtraciones que acusaba la pared. Pero la Justicia determinó en el 2012 que el INV debía indemnizar a los artistas por $100.000.

El mural fue pintado en los '90 por diez artistas mendocinos

- La Vendimia de Jaque que no fue

La fiesta mayor de los mendocinos se vio envuelta en un escándalo en el 2011 cuando se suspendió la Vendimia por un conflicto entre los artistas y los organizadores. Pero los inconvenientes venían desde el 2010 cuando Celso Jaque les había dicho: "bailo yo" tras un reclamo salarial.

Desde el Gobierno indicaron que el malestar se había generado por que no les habían dado entradas para los familiares de los artistas. Pero los actores y bailarines denunciaron otras fallas: falta de seguridad, problemas en el escenario, transportes en malas condiciones, camarines improvisados, sanitarios colapsado, comida en mal estado.

- " Rompamos todo": un Fader dañado en una protesta policial

Un cuadro de Fernando Fader quedó dañado cuando un grupo de los manifestantes- entre policías retirados y familiares de los mismos- ingresó a la Casa de Gobierno en el 2015, llegando al cuarto piso, donde se encuentra el despacho del gobernador.

Cuando intentaron ingresar por la fuerza a la oficina intervinieron efectivos de Infantería, que para disuadir a los manifestantes utilizaron gas pimienta. En el accionar, algunas personas resultaron afectadas, mientras que hubo gran cantidad de destrozos de vidrios, muebles y el lienzo emblemático.

- Fayad fija su nombre eternamente en la Municipalidad

Desde el 2009, la fachada de la municipalidad de la Ciudad de Mendoza luce un gran mural creado por Sergio Roggerone que dice: "Vino, Tierra, Fruto, Amor y Alegría Danzante". Lo llamativo es que al juntarse la primera letra de cada palabra se puede leer: "Viti Fayad".

Cuando se supo el mensaje oculto en la obra de arte, muchos acusaron a Fayad de hacerse un "autohomenaje" con fondos públicos. Pero Roggerone aseguró que lo hizo sin que el intendente lo supiera, "a modo de homenaje". El evento podría haber sido un gran desatino pero quedará en la historia como un detalle anecdótico gracias a la destreza del artista plástico.

Mural creado por Roggerone.

- Teatro mendoza: abandono, idas y vueltas

La reinauguración del Teatro Mendoza sería a principios del 2018, según el plan de la Municipalidad de Capital. Pero, el mítico espacio cultural ubicado en calle San Juan estuvo a punto de ser vendido como "terreno" por parte del ex intendente Víctor Fayad.

En el 2007 quedó clausurado porque se había dicho que era irrecuperable, que su estructura estaba muy deteriorada y que, incluso, "estaba asentado sobre una superficie irregular". Para su restauración había invertir 8 millones de pesos. Esta decisión desató la furia de los artistas, que llegaron incluso a tomar el edificio.

Recién en noviembre del 2014, con la asunción interina de Rodolfo Suárez, se anunció la recuperación del Teatro Mendoza,

- La restauración del mural del Correo

En 2013, la Nación acordó enviar especialistas para restaurar el mural de Amadeo Dell'Acqua en el hall principal del edificio del Correo Argentino, pero los expertos nunca llegaron.

El daño en la pintura comenzó a hacerse evidente a fines de 2011 y si bien fue reparado, las saltaduras y el moho generaron un deterioro que impide apreciar el mural. Fue inaugurado en octubre de 1951 al mismo tiempo que el edificio.

Mural del Correo completamente deteriorado.

- El mural oculto en la galería Piazza

Desde hace más de una década, un mural creado por Mario Vicente quedó tapada por una vidriera. Se trata de una obra de casi 20 metros cuadrados, que el artista ejecutó en los años ’70 en la pared norte, muy cerca del ingreso por avenida San Martín.

Vicente y José Bermudez colaboraron con Luis Quesada en la elaboración del mural de la galería Tonsa que fuera declarado patrimonio cultural de la ciudad.

- Venecia en el Museo de Arte Moderno

La sala, que funciona en el subsuelo de la plaza Independencia, se encuentra cerrada desde el 2014 por diferentes problemas de infraestructura y fruto de un abandono en el mantenimiento que tiene larga data. Situación que se agravó durante el 2015 por las inundaciones y las filtraciones en el techo.

Si bien las promesas de arreglo son muchas, en la actualidad, el olor a humedad que emana de las paredes del MMAM revela el daño progresivo que tiene el edificio. La impermeabilización del techo y la colocación de un piso flotante en la terraza del museo costaría unos siete millones de pesos.

Los artistas y gestores culturales, incluso Laura Valdivieso, directora renunciante del Museo de Arte Moderno de la Municipalidad de Mendoza lanzaron desde hace tiempo una señal de alarma y no temieron catalogar los hechos como " una catástrofe artística- cultural".

- Las "pelopinchos" en el Le Parc

Diez piletas de lona fueron instaladas en el Espacio Julio Le Parc para que los niños carenciados de la zona pudieran disfrutar de una escuela de verano gratuita durante enero y febrero del 2017. Pero la decisión fue criticada.

Desde varios sectores alegaron que se podría haber invertido en un balneario ubicado en Guaymallén o que se podrían haber construido piletas de material, pensando en un plan integral de desarrollo. Lo cierto es que las pelopinchos fueron ubicadas sobre el asfalto, en el estacionamiento del espacio cultural y al rayo del sol. Así mismo se denunció la falta de camarines para que los chicos se cambien y se higienicen.

- El abandono de la "Casa de Fader"

Un ejemplo claro del abandono de los edificios dedicados a las artes visuales es el museo Emiliano Guiñazú “Casa de Fernando Fader”, ubicado en Luján de Cuyo, que se encuentra cerrado desde el 2012.

Desde hace más de 10 años se viene diciendo que está siendo reparado, pero el mítico espacio sigue siendo indiferente. Así, con todo, a comienzos del 2017, una réplica de la escultura Doriforo de Policleto que estaba en los jardines del museo se desplomó tras años de deterioro.

- Fuego en la cúpula: incendio en el ECA

El edificio donde funciona el Espacio Contemporáneo de Arte es una de las joyas arquitectónicas y patrimoniales más emblemáticas de la provincia. En enero del 2017 un incendio derribó gran parte de la cúpula y una decena de obras de arte quedaron consumidas por el fuego mientras se realizaban trabajos de impermeabilización en el techo.

El hecho fue el primer dolor de cabeza para el secretario de Cultura, Diego Gareca que quedó en el ojo de la tormenta como así también la empresa Dela, responsable de los trabajos. Según la licitación, las refacciones debían hacerse con membrana "en frío", pero se usó fuego. Para los peritos fue un "accidente previsible".

La cúpula del ECA quedó devastada junto a más de 10 obras de arte - San Martín como Maradona ​Como parte de las iniciativas promocionales de los festejos por el Bicentenario del Cruce de los Andes, la secretaría de Cultura decidió repartir afiches de la epopeya, entre los cuales destacó una comparación del General Don José de San Martín con Diego Maradona. La idea de comparar las diferentes hazañas, no cayó muy bien en la gente que cuestionó la ilustración. - La voladura del techo de la Vendimia de Capital El espectáculo instalado en el Parque Central terminó de manera abrupta cuando una tormenta partió a la mitad una pantalla gigante, se cayó una parrilla de luces y voló en forma insólita el techo del escenario. Aunque el hecho podría haber terminado en una tragedia, sólo hubo heridos leves y dejó instrumentos musicales dañados y la pérdida de elementos de la Orquesta Sinfónica.

En el caos, se robaron hasta los bolsos de los artistas que habían huido segundos antes que el techo cayera sobre la zona de camarines. Según el informe técnico del proveedor "el sistema hace que colapsen los puntos de fijación delanteros del techo para que se levante y caiga sobre la espalda del escenario". Lo que nadie ha explicado aun es por qué estaban instalados los camarines atrás de la estructura.

- La caída de una grúa durante la Vendimia

Mientras cientos de artistas ensayaban para la Vendimia 2017, la noche del 2 de marzo colapsó una parrilla de luces y una grúa de la empresa López se desplomó sobre las gradas del Teatro Griego.

Afortunadamente el accidente no dejó heridos de gravedad, aunque varios artistas entraron en shock.



El hecho hizo peligrar la realización de la Vendimia ya que los artistas reclamaron medidas de seguridad necesaria. Antes del accidente, se había dejado manifestado en un acta las falencias en el escenario y falta de plan de contingencia.