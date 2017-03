Testigos: "Fue un recital completamente caótico y accidentado"

Según relataron mendocinos presentes en el recital del Indio Solari, en el que fallecieron al menos siete personas por una avalancha, el show se vio varias veces interrumpido por los disturbios. "El Indio le pidió varias veces a la gente que se hiciera hacia atrás, habían unos 20 tipos tirados", relató Silvia Iacobucci, una mendocina del publico.

El artista también aclaró que los afectados se encontraban ebrios, pero no había forma de que los presentes dieran el espacio necesario para que Defensa Civil y bomberos pudiese intervenir. "No sean boludos, vayan atrás, no queremos muertos", advirtió el Indio.

A su vez, Federico Lingua, otro mendocino que presenciaba el show, detalló que "fue un recital completamente caótico y accidentado", añadiendo que el músico "no le puso ni media onda".

El recital se vio varias veces interrumpido, por lo que entre el público era evidente que sucedía algo. En el lugar señalaron que al menos 50 personas se encuentran con politraumatismos.