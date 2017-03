Lanzan nuevo trailer de “Wonder Woman”

Gal Gadot presentó, a través de su cuenta de Twitter, el trailer oficial de “Wonder Woman”, película que protagoniza y que verá la luz en junio de 2017.

La protagonista de la cinta del universo DC compartió un nuevo trailer, mostrando a la princesa amazona en acción.

La presentación se dio tras la aparición de Gadot (Diana) y Chris Pine (Steve Trevor) en la noche de los Kid’s Choice Awards 2017.

✨Welcome to Themyscria. I am proud to present the NEW trailer for #WonderWoman! ✨ pic.twitter.com/7q7SQ80ut1

— Gal Gadot (@GalGadot) 12 de marzo de 2017