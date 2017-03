Juicio a empresario que mató a su esposa en un country será en mayo

El empresario Fernando Farré, preso por haber degollado y aplicado 74 puñaladas a su esposa, Claudia Schaefer, en un femicidio ocurrido en 2015 en el vestidor de su casa del country Martindale de Pilar, será sometido desde el 29 de mayo a un juicio por jurados en el que la defensa ya cuestionó una de las principales pruebas de la fiscalía: los audios que la víctima guardaba en su celular con amenazas y maltratos del imputado.

Fuentes judiciales informaron a Télam que al tratarse de un debate con la intervención de ciudadanos comunes, el proceso estará a cargo de un único juez y quien salió sorteado fue Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro.

Andrejin ya le comunicó a las partes que la fecha probable para el inicio del juicio será el 29 de mayo próximo, día en el que deberán quedar designados entre los candidatos sorteados, los doce jurados titulares y seis suplentes que definirán la inocencia o culpabilidad de Farré (53).

La acusación estará en manos de la fiscal original del caso, Carolina Carballido Calatayud, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Violencia de Género de Pilar, y de su colega de la misma fiscalía temática pero de San Isidro, Laura Zyseskind, mientras que la familia de Schaefer (44) será representada como particular damnificada por el abogado Jorge Sandro.

La defensa, que fue la que solicitó que el debate sea por jurados, estará encabezada por el abogado Adrián Tenca y su colega María Inés Bergamini Urquiza.

La autoría material del femicidio por parte de Farré no está discutida por ninguna de las partes, pero la estrategia de la defensa es intentar lograr una eventual inimputabilidad o que se defina que Farré actuó bajo un estado de emoción violenta, para evitar la prisión perpetua.

El ex gerente general de la empresa de cosméticos Coty llegará al debate detenido en la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) del partido de San Martín, acusado del delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género", que prevé la pena máxima.

En la primera audiencia preliminar al juicio, realizada el 16 de febrero pasado, ya hubo algunos cruces entre los acusadores y la defensa por la gran cantidad de testigos, un total de 125 -la mayoría propuestos por Tenca-, que deberán desfilar en las cinco jornadas en las que, en principio, se programó el debate.

Además, Tenca pidió que no sean tomados en cuenta todos los audios que fueron recuperados del celular de la víctima en los que supuestamente Farré amenazaba y atormentaba a Schaefer por su decisión de divorciarse y denunciarlo por violencia de género durante los meses previos al crimen.

El argumento del defensor es que no está probado científicamente que la voz masculina de esas grabaciones sea la de Farré, por lo que las fiscales ya le solicitaron al juez Andrejin que antes del juicio se realice un peritaje en el que esos audios sean cotejados con la voz del imputado.

En uno de ellos, mencionado por la fiscal Carballido Calatayud en su requerimiento, el viudo le anunció a su mujer que le daba lo mismo terminar detenido antes que abandonar el departamento de Recoleta que compartían.

"No tengo problema en terminar preso. Antes de que me saques de acá me voy en posición horizontal o porque voy a Ezeiza", dice la voz atribuida a Farré en uno de los audios a cuyas transcripciones accedió Télam.

"Hiciste un plan perfecto para sacarme de la casa cuando lo podías haber hecho de otra manera, me humillaste, me echaste de Libertador, no tengo nada", se escucha en otro audio.

"Sos mentirosa, abusadora, sos tremenda sorete" y "vos me pegaste donde más me duele, entre preso o muerto me da lo mismo", son otras de las frases.

En su requerimiento de elevación a juicio, la fiscal sostuvo que Farré "planificó" el "brutal ataque" y que cometió un femicidio "de manual" en una historia llena de "violencia, celos, ira, revancha y egoísmo".

Carballido Calatayud dio por probado que el crimen ocurrió el 21 de agosto de 2015, cuando Schaefer había ido junto a su abogado a la casa de fin de semana que el matrimonio alquilaba en el country para retirar sus pertenencias, en lo que era una de las diligencias de un conflictivo divorcio.

Según la fiscalía, Farré encerró a su esposa en el vestidor y la asesinó con dos cuchillos que previamente había retirado de la cocina, y con ellos la degolló y le provocó un total de 74 lesiones.