Fotos: así se vivió la previa de la Misa ricotera

Por Silvina Obregón

Aunque la jornada se presenta lluviosa y algo fría, esto no amedrenta a los asistentes. Todos se acercan a los alrededores del predio rural “La Colmena”, especialmente acondicionado para el evento.

A las 11 ya había, dispersos por la ciudad y en inmediaciones del predio, alrededor de 100.000 personas en total tranquilidad, provenientes de los 4 puntos cardinales del país. Como ejemplo: visitantes de Río Negro, de Salta, de la Quiaca…

Las distancias se acortan cuando se trata de asistir a una presentación de este calibre, son ocasiones que no se repiten a menudo.

A partir de la confirmación de la enfermedad crónica que padece el Indio, cada año se especula con que puede “ser el último” recital. Y esto se intuye ya tanto sea desde los concurrentes como también desde la magnitud de la puesta en escena del espectáculo.

Cada año crece en calidad comparándolo con el anterior. Y es que la consigna es tener un despliegue técnico digno de un artista del calibre del Indio Solari.

Partiendo desde los datos objetivos del tamaño del predio (550 metros de largo por 270 metros de ancho) es lo que marca la pauta de como debe realizarse la distribución de las luces,la imagen y, lo más importante, el sonido. Para esto se plantearon 15 torres de demorado que en su estructura llevarán led, iluminación y el sistema de sonido “Clair Brothers” (el mismo que es utilizado por bandas como AC/DC, los Rolling Stones, entre otras).

Siguiendo con el tema de la calidad, no hay que dejar mencionar a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda fundada en 2004. Sus integrantes son músicos renombrados de gran calidad técnica, que por la tanto dan como resultado un supergrupo. Los integrantes son: en guitarras: Baltasar Comotto y Gaspar Benegas;en bajo: Fernando Nole (incorporación de 2016); en bateria:Martín de Pas (en reemplazo de Martín Carrizo); en saxo: Sergio Colombo; en trompeta:Miguel A. Tallarita; Coros: Deborah Dixon y Luciana Palacios y en teclados Pablo Sbaraglia. Todos ellos acompañan al “Artista invitado” (uno de los seudónimos del cantante).

Durante la semana circuló una lista tentativa de temas a interpretar durante la presentación del sábado. Entre ellos se encuentran por ejemplo, Vencedores vencidos”, “Todos a los botes”, y “Juguetes perdidos”.

Un párrafo aparte merecen las medidas de seguridad que se tomaron tanto desde la producción como desde la municipalidad(que tiene a Ezequiel Galli como intendente). Se contrataron 700 efectivos policiales (la producción) más 60 policias de tránsito, todos tendientes a mantener el orden. La zona aledaña a La Colmena se mantiene vallada desde el viernes; no se permitirá la venta de alcohol en envases de vidrio en la zona de influencia del recital. Tanto desde la productora como desde las autoridades de salud recomendaron no concurrir con menores de 6 años. No se permitirá ni pirotecnia, ni elementos cortantes ni nada que ponga en riesgo al público.

Se puede relacionar con lo anterior un comunicado publicado en la pagina de Facebook “Movimiento Ricotero” y que se titula “Un último secuestro, no” escrito por Marcelo Figueras, amigo personal de Solari. Entre sus párrafos dice (…)”Quienes vayan a ver a Mister no pequen de inocentes. Cuiden a quién tienen al lado. Este es un momento especial. Hay intereses oscuros que con pocos miembros pueden alterar la fiesta(…) Cierta gente de mierda (debería puntualizar PODEROSA gente de mierda) se regodearía si alguien sale lastimado. No le demos el gusto. A vivir que son dos días.”