Seis claves para lograr perdonar una infidelidad

Para muchos la traición es algo que no se puede perdonar, sobre todo cuando se trata de una infidelidad. Y es que es muy difícil volver a confiar en alguien que te da vuelta la espalda, después de haberte prometido la luna y las estrellas.

Sin embargo, no es de extrañar que quienes se sientan muy enamorados, prefieran perdonar para intentar arreglar la relación, antes que decir adiós tras una infidelidad.

Pero perdonar algo así no es nada fácil. Valeria Schapira, experta en relaciones de Match.com, compartió seis claves para que la reconciliación sea todo un éxito.

Cómo perdonar una infidelidad

- Diálogo

Una infidelidad puede ser la manifestación de desacuerdos más profundos que el mero desencuentro erótico. Una pareja que transita esta instancia debe hablar desde el corazón, sincerarse y evitar lastimarse o agredirse.

- Calma

No abandones la relación si no estás convencida(o) de hacerlo. Deja pasar los días, analiza la situación y recién allí, resuelve. Desde la calma, nunca desde la ira.

- Dejar pasar

Conocer los detalles del engaño no tranquiliza; todo lo contrario: alimenta sentimientos poco amables. Ya suficiente con conocer el engaño como para que que el engañado se torture buscando información sobre el o la tercera persona en discordia en las redes sociales, por ejemplo. Ni hablar de contactarlo, sólo se profundizará el dolor.

- Paciencia

La confianza, base de cualquier vínculo, ha sido erosionada. Decidir olvidar no es algo que se decreta y sucede en un abrir y cerrar de ojos. Si se decide perdonar a la pareja, hay que tener mucha paciencia en el proceso de refundación.

- Amor Propio

Quien ha sido engañado suele preguntarse si no vale o no ha hecho lo suficiente para ese otro con quien alguna vez se eligieron. No hay que tomar la infidelidad como algo personal. No necesariamente tiene que ver con que falte algo o el engañado haya actuado mal, sino que la pareja es un ser único que también tiene sus miedos, teme a los cambios, etcétera. Hay que trabajar a conciencia para que la estima no se vea dañada.

- Soltar

Desapegar de una traición sentimental requiere dejar de resistirse a lo que ocurrió. Lo que pasó no puede borrarse; te enteraste y decidiste seguir. Olvidar llevará tiempo pero tienes que hacer tu parte para que el dolor no se instale como un visitante no bienvenido. Una vez que haya conversado la pareja todas las veces que se consideren necesarias, hay que disponerse a liberar la pesada carga de esa infidelidad. Si se precisa ayuda profesional no hay que vacilar en pedirla. No siempre se puede solo.

Fuente: Buit.cl