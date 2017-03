Vicky Xipolitakis, El Pepo y El Tirri, juntos en Pasapalabra

Este domingo a las 21hs, Pasapalabra, el programa de entretenimientos de El Trece conducido por Iván de Pineda, tendrá edición doble y ¡será una bomba!

Por un lado, jugarán: Vicky Xipolitakis, Rubén “El Pepo” Castineiras, Luciano “El Tirri” Giugno y Barbie Simons.

Krocita, productora del ciclo, contó en la red una anécdota con La Griega, dándonos un adelanto de lo que será el programa. “Vicky me gritaba: yo juego con el Pepooo. Quiero jugar con el Pepooo. Estaba en el contrario. Que hice? La cambié para que no me grite más”, escribió en Twitter.