Docentes anunciaron un paro nacional de cuatro días

La negativa del gobierno de Mauricio Macri a convocar a la discusión paritaria docente nacional generó el paro de 48 horas que impidió el normal inicio del ciclo lectivo en todo el país el lunes pasado. Ahora, y ante la persistencia de la postura del gobierno nacional, el Frente Nacional Docente anunció una nueva medida de fuerza.



Los próximos jueves 15, viernes 16, lunes 21 y martes 22 de marzo pararán todos los docentes de todos los niveles educativos del país en reclamo de la apertura de las paritarias que marcan el piso por debajo del cual no puede cobrar ningún docente en el país y que marca una referencia de cara a las paritaruas provincia por provincia.

Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) aseguró este viernes que "hay muchas provincias que están en conflicto, es un mapa generalizado de faltas de acuerdos salariales porque están intentando que un docente se sostenga todo este año con sueldos por debajo de la línea de pobreza".



Romero reclamó que "el gobierno asuma la responsabilidad que le cabe en este tema. Que Macri y (el ministro de Educación de la Nación Esteban) Bullrich se pongan al frente de esto. Esto empieza a normalizarse con una convocatoria de la paritaria nacional docente".



Y advirtió: "No vamos a perder derechos adquiridos, no se puede dejar de cumplir con la ley. La paritaria nacional está instituida por ley. Esperamos que el gobierno reaccione. El gobierno ha llevado esto a un escenario de conflicto que da la impresión que no tiene retorno. Sigo esperando que un gobierno de la democracia va asumir la responsabilidad que le cabe".



Por su parte, los gremios docentes en la Capital Federal realizarán un paro de 48 horas para el miércoles y jueves de la semana próxima, tras rechazar la oferta salarial de 18 por ciento de aumento por parte del Gobierno porteño.