Qué ocurre cuando una persona muere en un avión

El peligro de sufrir una emergencia médica durante un vuelo es una ocurrencia muy poco frecuente, y aún menos lo es una muerte a bordo de un avión. Más de 3 mil millones de personas viajan por aire cada año en vuelos comerciales, y, en ciertas ocasiones, se puede dar una emergencia con consecuencias mortales.

The New England Journal of Medicine estudió cinco aerolíneas. De 11.900 emergencias durante diferentes vuelos entre los años 2008 a 2010, sólo 36 resultaron en la muerte del pasajero. ¿Qué ocurre en este caso? La manera en la que los tripulantes de cabina reaccionan ante la situación y los procedimientos que siguen varían de acuerdo a los eventos que llevaron a la tragedia.

A pesar de las variaciones, los procedimientos desarrollados por el personal son en general parecidos. El piloto y copiloto, junto con los profesionales de la torre de control, son los que deciden si es necesario aterrizar o continuar con el rumbo planeado. Esta elección se basa en varios factores: ubicación del avión, opciones limitadas, cercanía de aeropuerto y causa de muerte.

Algunas aerolíneas permiten establecer contacto con profesionales médicos que se encuentran en tierra. Si no se puede aterrizar, los tripulantes guardan el cuerpo en algún lugar alejado de los pasajeros. El Airbus A340-500 de Singapore Airlines con vuelos a Estados Unidos -que ya no se encuentra en uso y que sólo llevaba a pasajeros en Business- fue el primero en contar con un "armario para cuerpos", un locker discreto lo suficientemente grande como para cumplir con esta tarea.

Si no hay sitio, se lo mueve a alguna fila vacía de Primera Clase. Cuando el lugar es nuevamente escaso, se lo asegura en otro asiento y se cubre. El fallecido no puede legalmente ser declarado muerto hasta el aterrizaje. Un médico o autoridad local debe tomar la decisión.

Un documental de la BBC llamado "Una aerolínea bien británica" reveló como British Airways entrena a su tripulación para estos casos. Allí se le explicaba al personal que nunca se puede ubicar a un pasajero fallecido en el baño porque se podía resbalar del inodoro y acabar en el suelo. También se les enseña a tratar a las personas fallecidas "con dignidad y respeto".