¿Quiénes tienen más orgasmos, quiénes menos y por qué?

Cada vez más estudios están aportando evidencia sobre la "brecha del orgasmo", que se refiere a cómo el orgasmo de los hombres durante el sexo es más frecuente que el de las mujeres.

Pero ¿por qué existe esta brecha de género, y qué se puede hacer para lograr la igualdad del orgasmo? Después de todo, alrededor del 40% de las mujeres experimentan disfunción sexual, asociada con una dificultad crónica para alcanzar el orgasmo.

Los expertos están ofreciendo algunas respuestas.

"Todos los grupos de hombres – gay, bisexual, heterosexual – llegan al orgasmo en más ocasiones que todos los grupos de mujeres", dijo David Frederick, profesor asistente de psicología en la Universidad Chapman, que ha estudiado la sexualidad humana.

"Las mujeres lesbianas experimentan orgasmos más a menudo que las mujeres heterosexuales, pero menos a menudo que los hombres", dijo. "Lo que hace que el orgasmo de las mujeres sea el foco de la especulación bastante intensa. Cada mes, docenas de revistas y artículos en línea resaltan las diferentes maneras de ayudar a las mujeres a alcanzar el orgasmo con más facilidad. Para muchas personas, el orgasmo es una parte importante de las relaciones sexuales".

La razón de la brecha del orgasmo podría ser sociocultural o evolutiva, dijo Frederick.

"Las mujeres tienen mayor insatisfacción corporal que los hombres, e interfiere con su vida sexual más, lo que puede afectar la satisfacción sexual y la capacidad de experimentar orgasmos si la gente se está enfocando más en estas preocupaciones que en la experiencia sexual", dijo.

"Hay más estigma contra las mujeres que inician el sexo y expresan lo que quieren sexualmente", dijo, agregando, "una cosa que sabemos es que en muchas parejas, hay una discrepancia de deseo: una pareja quiere sexo más a menudo que la otra. En heterosexuales, esa persona suele ser el hombre".

Por lo tanto, una mujer puede tener relaciones sexuales con su pareja cuando no está necesariamente de ánimo, y entonces puede ser menos probable que alcance un orgasmo, dijo Frederick.

También existe la idea de que el orgasmo masculino ayuda a facilitar la reproducción, ya que es invariablemente requerido para la eyaculación. Para las mujeres, sin embargo, no hay un vínculo claro entre el orgasmo y la reproducción, dijo Frederick.

"Pero hace millones de años, quizás estaban relacionados", agregó.

"Una teoría es que en los antepasados de los seres humanos el orgasmo se producía más fácilmente porque su función era causar la ovulación. Esto ocurre en muchos animales", dijo Frederick.

"Una vez que el ciclo menstrual comenzó a regular la ovulación, el orgasmo ya no estaba asociado con la reproducción de las mujeres, lo que permitió que la capacidad y la facilidad del orgasmo se volvieran más variables en las mujeres durante millones de años y es por eso que la frecuencia del orgasmo es mucho más variable en mujeres que en hombres", añade.

Algunas mujeres pueden estar anatómicamente predispuestas a orgasmos regulares, dijo Elisabeth Lloyd, profesora de biología y filosofía en la Universidad de Indiana-Bloomington, que fue coautora de un estudio sobre la anatomía genital y el orgasmo en las relaciones sexuales.

Una distancia más corta entre el clítoris y la abertura urinaria, donde se libera la orina, puede aumentar la probabilidad de que una mujer experimente un orgasmo, según el estudio publicado en la revista Hormonas y Comportamiento en 2011.

Lloyd analizó datos de dos estudios sobre la relación entre la anatomía y el orgasmo en mujeres con ayuda de su coautor Kim Wallen, profesor de psicología y neuroendocrinología conductual en la Universidad de Emory.

"Encontramos que la distancia entre el clítoris y la abertura urinaria, que se llama CUMD, indica si una mujer está o no inclinada a tener un orgasmo con una relación sexual o no, y si es inferior a 2 centímetros, entonces probablemente va a tener un orgasmo con el coito", dijo Lloyd.

"Si está por encima, si es alrededor de 3, entonces es probable que no vaya a tener un orgasmo con las relaciones sexuales", dijo. "Esas fueron nuestras conclusiones, que han sido confirmadas a través de otras pruebas, lo que significa que si una mujer no tiene un orgasmo de relaciones sexuales, no es su culpa. Tiene que ver con su anatomía".