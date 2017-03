Sergio Cortes y un imperdible "live tribute show" a Michael Jackson

Vuelve a Argentina Sergio Cortes, el homenaje más premiado de "el rey del pop", Michael Jackson.

Después del gran éxito de su primer visita a nuestro país, regresa con su nuevo "live tribute show #1" en el mundo.

Sergio Cortés, el cantante y bailarín nacido en Barcelona, considerado por el propio Michael Jackson su doble más fiel, vuelve a deslumbrar con su nuevo show.

El espectáculo, más que un tributo, es un homenaje de primer nivel con músicos y bailares fuera de serie, vestuarios y coreografías espectaculares, puesta en escena y efectos especiales.

En las más de dos horas de concierto, el público participa y se emociona en cada interpretación de los hits de rey del pop, como Jam, They don't care about us, Thriller", Smooth criminal, Beat it y Black or white.

Cortes fue ovacionado en Argentina, prometiendo volver para el deleite de los cientos de admiradores que no pudieron conseguir entradas. Y así será: el viernes 2 de junio, en el Stadium Arena Maipú, Cortes revivirá al gran Michel Jackson.