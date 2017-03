Actor se travistió de reina vendimial y creó un video insólito que es viral

El actor Santiago Borremans decidió mostrar la otra cara de la Vendimia con un video que cuestiona la idiosincrasia mendocina y que ya alcanzó más de 29.000 reproducciones en Facebook. Haciendo uso de la improvisación, del humor grotesco y caracterizado como una reina vendimial, el artista representa a una candidata atormentada tras la caída de la grúa en el Teatro Griego, hecho que hacía peligrar el Acto Central.

La publicación fue subida horas después de la noche en que la provincia quedó al borde de la tragedia cuando se cayó una parrilla de iluminación y después, una grúa en el Frank Romero Day durante un ensayo de la fiesta mayor.

Frente al espejo, la reina consternada, con el maquillaje corrido y en ropa interior envía un mensaje de tranquilidad a su familia.

"Quiero avisarle a mi familia que estoy bien, que no se preocupen. Acá en la convivencia vendimial estamos todas bien, un poco asustadas, con miedo y muy tristes. Yo me encerré en el baño porque mis compañeras están muy mal por todo esto que está pasando que se cayó una grúa, si hubiésemos ido al teatro, si hubiésemos estado trabajando, si hubiésemos estado ensayando, poniendo luces, haciendo algo útil... a lo mejor nos podría haber pasado algo", inicia la transmisión.

"El video es una denuncia, un acto de reflexión fruto de 12 años de Vendimia", expresó a El Sol Santiago Borremans.

La noche del 2 de marzo, el actor miraba por televisión en "efecto loop" como caía la grúa en el Teatro Griego, lugar que muchas veces pisó y en donde estaban sus colegas y amigos. Esa misma madrugada se encerró en el baño de su casa y creó este video.

"La Vendimia es una bola de cristal. Podés ver el pasado, presente y futuro de la gestión cultural en coma inducido. Es el síntoma de todo lo que el mendocino barre abajo de la alfombra que se llama subconsciente. Entonces aparece la precarización laboral, el nivel de desprolijidad y decidia artística", indicó Borremans, quien no tardó en afirmar que la Fiesta es "un espejismo donde nadie reflexiona".

"Pero quiero decirle a mi familia y a todo mi pueblo que no se preocupen que por suerte estoy en un hotel donde me tratan como si me lo mereciera,tanto cuidado... Y que tengo mucho miedo porque a lo mejor mañana no puedo hacer el ensayo cuando tengo que caminar y saludar", sigue la reina entre lágrimas.

Paradójicamente, su publicación ya logró la misma cantidad de espectadores que pueden ingresar al Frank Romero Day. "Llené el Teatro Griego virtualmente y no gasté un peso", ironizó, destacando que "la gente se sintió identificada" con su reflexión en donde "no nombra a nadie pero nombra a todos".

Para crear su personaje el actor usó el recurso de la desproporción, aunque la mayor parte de su texto improvisado se basa en declaraciones recientes de distintas candidatas. La puesta es efectiva y refleja una imagen distorsionada donde el monólogo se va trenzando con exageraciones e hilos de verdad.

"Los trabajadores vendimiales que no se molesten que ya el gobierno ha asegurado que va ir un montón de psicólogos a ayudarlos, que seguramente el contrato que firmaron y no tienen en la mano vale algo y que seguramente todos están asegurados", continúa la candidata frente al espejo.

Santiago Borremans usó el humor para criticar la Fiesta y su idiosincrasia.



"El humor es un video que contiene componentes de humor profundo, pero un humor grotesco, donde cada risa te cuesta cara. Apela al recurso de la desproporción, una mujer en ropa interior, que no es para nada sensual y que tiene barba pero que está tan sacada, tan mal... y es desproporcionadamente estúpida", aclaró.

"Soy virgen mendocina, casta. A veces me siento un poco feminista de todas maneras creo que el machismo no existe, al menos en Mendoza, porque en el micro nos dan el asiento", continua parafraseando los dichos de la Reina de Capital en una entrevista a un medio gráfico.

"El actor hace una pregunta que se hace y se contesta así mismo. El video ha funcionado porque es inquietante, porque toca el punto donde no está claro. Es una de las funciones más maravillosas del teatro, cuestionar y dejarte inquieto" , afirmó Santiago.